IKEA впервые высказалась о срыве распродажи в России

По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна, заявили в компании Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Шведская компания IKEA, ранее объявившая о своем закрытии, сообщила о неполадках на сайте и, соответственно, невозможности онлайн-покупок для россиян. Информация размещена на официальном сайте компании.

«По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Мы работаем над решением проблемы. Наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме», — сообщается в объявлении.

Отмечается также, что товары можно купить только онлайн и с возможностью самовывоза, пишет MK.RU . Второй вариант приобрести продукцию шведской компании — заказать доставку. Уточняется, что товаров на складах компании достаточно, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее IKEA объявила о том, что уходит из России. При этом руководство компании объявило глобальную распродажу, которая несколько раз переносилась. И вот теперь, в день распродажи, сайт IKEA оказался недоступен. Кроме того, во время распродажи для сотрудников магазина, которая стартовала ранее, были скуплены все товары, включая мебель.

Решение уйти из РФ компания приняла после увеличения числа западных санкций против России из-за вынужденной спецоперации российских войск на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что денацификация и демилитаризации Украины необходима, чтобы спасти жителей ДНР и ЛНР от постоянных обстрелов ВСУ, нацбатов, а также от геноцида киевского режима.