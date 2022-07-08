IKEA приняла решение закрыть магазины в России
Магазин мебели шведского бренда IKEA приостановил продажи. Об этом сообщается на официальном сайте магазина.
«Уважаемые покупатели! Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — говорится на сайте.
Ранее шведская компания IKEA приняла решение закрыть магазины в России после начала спецоперации на Украине. Компания Hoff уже заявила о желании купить бизнес. Масштабная распродажа товаров IKEA со склада должны была начаться 5 июля, однако покупатели не дождались ее.
Объявление на сайте магазина
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