IKEA приостановила продажу товара. Скрин

08 июля 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

IKEA приняла решение закрыть магазины в России Фото: Размик Закарян © URA.RU Магазин мебели шведского бренда IKEA приостановил продажи. Об этом сообщается на официальном сайте магазина. «Уважаемые покупатели! Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — говорится на сайте. Ранее шведская компания IKEA приняла решение закрыть магазины в России после начала спецоперации на Украине. Компания Hoff уже заявила о желании купить бизнес. Масштабная распродажа товаров IKEA со склада должны была начаться 5 июля, однако покупатели не дождались ее. Объявление на сайте магазина Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Магазин мебели шведского бренда IKEA приостановил продажи. Об этом сообщается на официальном сайте магазина. «Уважаемые покупатели! Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — говорится на сайте. Ранее шведская компания IKEA приняла решение закрыть магазины в России после начала спецоперации на Украине. Компания Hoff уже заявила о желании купить бизнес. Масштабная распродажа товаров IKEA со склада должны была начаться 5 июля, однако покупатели не дождались ее.