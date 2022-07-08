Терапевт Ткаченко назвал неожиданный симптом повреждения мозга

08 июля 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Тошнота не всегда является причиной болезней желудка, сказал Петр Ткаченко Фото: Размик Закарян © URA.RU Отвращение к еде, сопровождающееся тошной или рвотой, может говорить о различного рода повреждениях мозга. Об этом URA.RU рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Ткаченко. «Причин появления тошноты от еды много. Это могут быть инфекционные заболевания, такие как менингит, энцефалит или повреждение мозга, различные опухоли. Если это длительная тошнота и непроходящая рвота, то может потребоваться обследование у невролога. Это может быть психогенная рвота, когда у человека психическое или психогенное нарушение. Он пережил какое-то событие, травмирующее психически. Это может проявляться тошнотой и рвотой», — сказал Петр Ткаченко. Также тошнота от еды может быть у людей с заболеваниями ЖКТ и у диабетиков, отметил врач. «Такие проявления могут быть при болезнях пищевода, язвенной болезни желудка, раке желудка, аппендиците. Некоторые лекарственные препараты могут давать тошноту, рвоту. Эти симптомы могут быть у пациентов с диабетом», — добавил гастроэнтеролог. По словам гепатолога, иногда организм может неадекватно реагировать только на некоторые продукты. «Отвращение такого рода бывает при беременности, железодефицитной анемии. Пациенту хочется есть мел, но ему противны некоторые продукты. Такое бывает и при различных онкологических заболеваниях. И в последнее время появилась новая проблема — COVID-19. У некоторых лиц, перенесших это заболевание, появилось стойкое отвращение к некоторым блюдам», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Отвращение к еде, сопровождающееся тошной или рвотой, может говорить о различного рода повреждениях мозга. Об этом URA.RU рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Ткаченко. «Причин появления тошноты от еды много. Это могут быть инфекционные заболевания, такие как менингит, энцефалит или повреждение мозга, различные опухоли. Если это длительная тошнота и непроходящая рвота, то может потребоваться обследование у невролога. Это может быть психогенная рвота, когда у человека психическое или психогенное нарушение. Он пережил какое-то событие, травмирующее психически. Это может проявляться тошнотой и рвотой», — сказал Петр Ткаченко. Также тошнота от еды может быть у людей с заболеваниями ЖКТ и у диабетиков, отметил врач. «Такие проявления могут быть при болезнях пищевода, язвенной болезни желудка, раке желудка, аппендиците. Некоторые лекарственные препараты могут давать тошноту, рвоту. Эти симптомы могут быть у пациентов с диабетом», — добавил гастроэнтеролог. По словам гепатолога, иногда организм может неадекватно реагировать только на некоторые продукты. «Отвращение такого рода бывает при беременности, железодефицитной анемии. Пациенту хочется есть мел, но ему противны некоторые продукты. Такое бывает и при различных онкологических заболеваниях. И в последнее время появилась новая проблема — COVID-19. У некоторых лиц, перенесших это заболевание, появилось стойкое отвращение к некоторым блюдам», — подытожил эксперт.