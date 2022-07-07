Челябинские озера с наступлением тепла стали востребованы среди отдыхающих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По запросам в интернете среди жителей регионов УрФО летом 2022 года самым популярным озером в Челябинской области стало Увильды. При этом самым дорогим водоемом для отдыха оказалось озеро Еловое.

URA.RU проанализировал пользовательские запросы в сервисе «Подбор слов» Яндекса. Как показали данные поисковика, в июле поступило 209 тысяч запросов на Увильды, что в 3,5 раза больше, чем в июне. На второй позиции озеро Тургояк — 186 тысяч запросов. Замыкает тройку лидеров озеро Баннное (115 тысяч) под Магнитогорском. Оно находится на территории Башкортостана, но у жителей региона, с которым граничит республика, пользуется высокой популярностью.

Рейтинг самых дорогих мест возглавило озеро Еловое. Фешенебельный номер в одноименном парке-отеле на двоих человек с завтраком в июле обойдется в 22100 рублей. Самым дешевым для отдыха стало озеро Калды. На турбазе «Березовая роща» в сутки за одного человека без питания надо заплатить 600 рублей.

В большинстве челябинских баз отдыха URA.RU заявили, что свободные номера остались только на конец месяца. В некоторых случаях доступны бронирования лишь на август. Причем это касается как дорогих, так и дешевых турбаз.

Отдых на челябинских озерах туристы активно обсуждают в соцсетях. Среди причин, которых опасаются отдыхающие, челябинцы в пабликах назвали грязные берега, перегороженные пляжи и громких соседей.

Количество запросов информации о челябинских озерах соответствует уровню цен расположенных там турбаз

Рейтинг самых востребованных в интернете озер возглавили Увильды

Самый дорогой объект размещения находится на Еловом

Если хочется на озеро, то бронировать номера придется заранее