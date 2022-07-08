«Уральский пельмень» будет судить участников КВН в Екатеринбурге

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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых). Екатеринбург, выступление, квн
Организаторы назвали двух участника звездного жюри игры «Встреча выпускников КВН» Фото:

Организаторы концерта КВН в Екатеринбурге пригласили телеведущего Валдиса Пельша и участника команды «Уральские пельмени» Андрея Рожкова на мероприятие в качестве жюри. Как рассказали URA.RU представители организаторов, съемки будут транслироваться на Первом канале.

«Выбирать победителей будут известный телеведущий Валдис Пельш, а также шоумен, продюсер и участник легендарной команды КВН „Уральские пельмени“ Андрей Рожков. В этом году биться за победу будут команды-финалисты Высшей лиги КВН разных лет: „Русская Дорога“, Сборная Снежногорска и команда „Раисы“», — рассказали URA.RU источники.

Прошлогодняя такая игра в Екатеринбурге собрала на одной сцене коллективы «Вятка», «Азия MIX» и «Борцы — Северный десант». Во «Встрече выпускников КВН» в 2019 году принимали участие команды «Уральские пельмени» с Сергеем Светлаковым, «Город Пятигорск», «Сборная Камызякского края». Тогда губернатор Евгений Куйвашев напомнил, что Масляков родился в Екатеринбурге. В 2020 году мероприятие также планировалось, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

Ранее URA.RU сообщало, что 15 июня в Екатеринбурге пройдет «Встреча выпускников КВН». Власти потратят на концерт 40 млн рублей. Ожидается, что вечер юмора станет последним светским событием перед сезоном отпусков у свердловских политиков и бизнесменов, который традиционно наступает после «Иннопрома».

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Организаторы концерта КВН в Екатеринбурге пригласили телеведущего Валдиса Пельша и участника команды «Уральские пельмени» Андрея Рожкова на мероприятие в качестве жюри. Как рассказали URA.RU представители организаторов, съемки будут транслироваться на Первом канале. «Выбирать победителей будут известный телеведущий Валдис Пельш, а также шоумен, продюсер и участник легендарной команды КВН „Уральские пельмени“ Андрей Рожков. В этом году биться за победу будут команды-финалисты Высшей лиги КВН разных лет: „Русская Дорога“, Сборная Снежногорска и команда „Раисы“», — рассказали URA.RU источники. Прошлогодняя такая игра в Екатеринбурге собрала на одной сцене коллективы «Вятка», «Азия MIX» и «Борцы — Северный десант». Во «Встрече выпускников КВН» в 2019 году принимали участие команды «Уральские пельмени» с Сергеем Светлаковым, «Город Пятигорск», «Сборная Камызякского края». Тогда губернатор Евгений Куйвашев напомнил, что Масляков родился в Екатеринбурге. В 2020 году мероприятие также планировалось, но было отменено из-за пандемии коронавируса. Ранее URA.RU сообщало, что 15 июня в Екатеринбурге пройдет «Встреча выпускников КВН». Власти потратят на концерт 40 млн рублей. Ожидается, что вечер юмора станет последним светским событием перед сезоном отпусков у свердловских политиков и бизнесменов, который традиционно наступает после «Иннопрома».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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