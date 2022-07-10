10 июля 2022
09 июля 2022
08 июля 2022

За власть над челябинским районом поспорят три кандидата

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской Думы. Курган, часы, рука, ладонь, поднятая рука, пальцы, кисть руки, левая рука, голосование
Главу Чесменского района выберут депутаты райсобрания Фото:

Три человека решили участвовать в выборах главы Чесменского района Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в районном собрании депутатов

«Документы на конкурс подали действующая глава района Татьяна Жморщук, депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО „ДЕЗ Калининского района“ (Челябинск) Михаил Галкин», — рассказали в райсобрании.

Срок подачи документов истек, оценку их и другие технические процедуры проведет конкурсная комиссия, заседания которой состоятся в августе. Окончательно все решится к сентябрю, когда депутаты районного собрания выберут главу из числа кандидатов, отобранных комиссией.

По информации URA.RU, фаворитом выборов остается Жморщук. Другие кандидаты фактически являются техническими.

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Три человека решили участвовать в выборах главы Чесменского района Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в районном собрании депутатов «Документы на конкурс подали действующая глава района Татьяна Жморщук, депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО „ДЕЗ Калининского района“ (Челябинск) Михаил Галкин», — рассказали в райсобрании. Срок подачи документов истек, оценку их и другие технические процедуры проведет конкурсная комиссия, заседания которой состоятся в августе. Окончательно все решится к сентябрю, когда депутаты районного собрания выберут главу из числа кандидатов, отобранных комиссией. По информации URA.RU, фаворитом выборов остается Жморщук. Другие кандидаты фактически являются техническими.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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