За власть над челябинским районом поспорят три кандидата

Три человека решили участвовать в выборах главы Чесменского района Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в районном собрании депутатов
«Документы на конкурс подали действующая глава района Татьяна Жморщук, депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО „ДЕЗ Калининского района“ (Челябинск) Михаил Галкин», — рассказали в райсобрании.
Срок подачи документов истек, оценку их и другие технические процедуры проведет конкурсная комиссия, заседания которой состоятся в августе. Окончательно все решится к сентябрю, когда депутаты районного собрания выберут главу из числа кандидатов, отобранных комиссией.
По информации URA.RU, фаворитом выборов остается Жморщук. Другие кандидаты фактически являются техническими.
Три человека решили участвовать в выборах главы Чесменского района Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в районном собрании депутатов «Документы на конкурс подали действующая глава района Татьяна Жморщук, депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО „ДЕЗ Калининского района“ (Челябинск) Михаил Галкин», — рассказали в райсобрании. Срок подачи документов истек, оценку их и другие технические процедуры проведет конкурсная комиссия, заседания которой состоятся в августе. Окончательно все решится к сентябрю, когда депутаты районного собрания выберут главу из числа кандидатов, отобранных комиссией. По информации URA.RU, фаворитом выборов остается Жморщук. Другие кандидаты фактически являются техническими.