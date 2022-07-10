За власть над челябинским районом поспорят три кандидата

11 июля 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Главу Чесменского района выберут депутаты райсобрания Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Три человека решили участвовать в выборах главы Чесменского района Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в районном собрании депутатов «Документы на конкурс подали действующая глава района Татьяна Жморщук, депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО „ДЕЗ Калининского района“ (Челябинск) Михаил Галкин», — рассказали в райсобрании. Срок подачи документов истек, оценку их и другие технические процедуры проведет конкурсная комиссия, заседания которой состоятся в августе. Окончательно все решится к сентябрю, когда депутаты районного собрания выберут главу из числа кандидатов, отобранных комиссией. По информации URA.RU, фаворитом выборов остается Жморщук. Другие кандидаты фактически являются техническими. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Три человека решили участвовать в выборах главы Чесменского района Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в районном собрании депутатов «Документы на конкурс подали действующая глава района Татьяна Жморщук, депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО „ДЕЗ Калининского района“ (Челябинск) Михаил Галкин», — рассказали в райсобрании. Срок подачи документов истек, оценку их и другие технические процедуры проведет конкурсная комиссия, заседания которой состоятся в августе. Окончательно все решится к сентябрю, когда депутаты районного собрания выберут главу из числа кандидатов, отобранных комиссией. По информации URA.RU, фаворитом выборов остается Жморщук. Другие кандидаты фактически являются техническими.