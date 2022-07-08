Жители Кургана продают саженцы жимолости, челябинские аграрии считают ее самой вкусной ягодой в мире. Соответствующие объявления курганцы выкладывают на портале Avito.
«Продаются сорта Андерма, Герда, Морена, Бакчарская. Все сорта съедобные, без горчинки. Для опыления нужно брать пару саженцев», — говорится в одном из объявлений. Другой продавец предлагает многолетние лианы жимолости Каприфоль, стоимость — 150 рублей. Еще один пользователь Avito предлагает купить у него укорененную каприфоль с розовыми цветами за 300 рублей.
Также в Кургане продают жимолость Тельмана, один саженец за 650 рублей. «Декоративная лиана растет до 4-5 м в высоту. Цветки трубчатые, в длину достигают 4-5 см, собираются в мутовки на концах побегов, окрас — желто-оранжевый. Обильное цветение происходит в июне—июле. Листья растения овальные или яйцевидно-эллиптические, оранжевые плоды появляются в конце июля», — сообщает продавец.
Для лучшего опыления продавец рекомендует покупать у нее пару саженцев
Avito
Цветки и ягоды жимолости Тельмана обладают желто-оранжевым окрасом
Avito
Также продаются саженцы с цветками розового и белого оттенков
Avito
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Жители Кургана продают саженцы жимолости, челябинские аграрии считают ее самой вкусной ягодой в мире. Соответствующие объявления курганцы выкладывают на портале Avito. «Продаются сорта Андерма, Герда, Морена, Бакчарская. Все сорта съедобные, без горчинки. Для опыления нужно брать пару саженцев», — говорится в одном из объявлений. Другой продавец предлагает многолетние лианы жимолости Каприфоль, стоимость — 150 рублей. Еще один пользователь Avito предлагает купить у него укорененную каприфоль с розовыми цветами за 300 рублей. Также в Кургане продают жимолость Тельмана, один саженец за 650 рублей. «Декоративная лиана растет до 4-5 м в высоту. Цветки трубчатые, в длину достигают 4-5 см, собираются в мутовки на концах побегов, окрас — желто-оранжевый. Обильное цветение происходит в июне—июле. Листья растения овальные или яйцевидно-эллиптические, оранжевые плоды появляются в конце июля», — сообщает продавец. До этого URA.RU писало, что аграрии Челябинска считают жимолость наивкуснейшей ягодой в мире. Сейчас в регионе проходит сбор ее урожая. По данным пресс-службы министерства сельского хозяйства Челябинской области, примерный потенциал ягоды составляет 10-15 тонн с гектара.