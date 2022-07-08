На Херсонские пляжи начали возвращаться отдыхающие. Они не боятся украинской угрозы

08 июля 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

На пляжах Херсонской области все больше отдыхающих Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета «URA.RU в Херсоне» Отдыхающие начали возвращаться на курорты Херсонской области. С каждым днем все больше любителей отдыха на море приезжают в Железный порт, Лазурное и Скадовск, несмотря даже на распространенную СМИ информацию о возможном минировании пляжей, передает корреспондент URA.RU. Как рассказала жительница Херсонской области Тамара (имя изменено по просьбе женщины в целях безопасности), она 32 года ездит на отдых летом в Железный порт. В этом году она очень боялась поехать отдыхать, в том числе из-за информации в СМИ о минировании пляжей. Однако, прочитав в telegram-каналах отзывы своих односельчан о безопасности отдыха, Тамара решилась и приехала вместе с тремя детьми. Компанию им составили соседи. Один из сыновей Тамары добавил, что информация о заминированных пляжах оказалась лишь слухами. Отметим, что о минировании херсонских пляжей сообщили 5 мая «Известия» со ссылкой на Росгвардию. Сообщалось о 70 минах, установленных при отступлении украинской армией. Другая жительница региона, Елена, приехала на пляжи Железного порта с внучкой. Она также говорит, что боялась за безопасность, но других вариантов летнего отдыха у нее нет — на курорте у родственников дом, где можно остановиться бесплатно. Ее опасения также не подтвердились, добавила женщина. «Обычно на этом пляже в июле присесть негде», — сообщила Елена, отметив снижение количества отдыхающих. Уменьшение спроса сказалось на ценах: если в предыдущие годы отдохнуть на херсонских курортах стоило дороже, чем в Турции, то в 2022 году цены рухнули. Сейчас в Железном порту снять комнату на сутки можно за 70 — 100 гривен (100 — 200 рублей в зависимости от курса). Для сравнения — в курортный сезон суточная аренда шезлонга на пляже стоила 50 гривен (75 — 100 рублей). На территории региона сохраняют хождение как украинские гривны, так и российские рубли. URA.RU продолжает спецпроект, посвященный возвращению Херсонской области к мирной жизни. Трое журналистов агентства описывают различные сферы жизни на херсонщине. Отметим, что этот регион был взят под контроль силами Российской Федерации уже в начале марта, причем город Херсон войска России заняли почти без боя уже 3 марта. Сейчас регион готовится к проведению референдума о присоединении к России. Так сейчас выглядит пляж в Железном порту Фото: Михаил Калянов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Отдыхающие начали возвращаться на курорты Херсонской области. С каждым днем все больше любителей отдыха на море приезжают в Железный порт, Лазурное и Скадовск, несмотря даже на распространенную СМИ информацию о возможном минировании пляжей, передает корреспондент URA.RU. Как рассказала жительница Херсонской области Тамара (имя изменено по просьбе женщины в целях безопасности), она 32 года ездит на отдых летом в Железный порт. В этом году она очень боялась поехать отдыхать, в том числе из-за информации в СМИ о минировании пляжей. Однако, прочитав в telegram-каналах отзывы своих односельчан о безопасности отдыха, Тамара решилась и приехала вместе с тремя детьми. Компанию им составили соседи. Один из сыновей Тамары добавил, что информация о заминированных пляжах оказалась лишь слухами. Отметим, что о минировании херсонских пляжей сообщили 5 мая «Известия» со ссылкой на Росгвардию. Сообщалось о 70 минах, установленных при отступлении украинской армией. Другая жительница региона, Елена, приехала на пляжи Железного порта с внучкой. Она также говорит, что боялась за безопасность, но других вариантов летнего отдыха у нее нет — на курорте у родственников дом, где можно остановиться бесплатно. Ее опасения также не подтвердились, добавила женщина. «Обычно на этом пляже в июле присесть негде», — сообщила Елена, отметив снижение количества отдыхающих. Уменьшение спроса сказалось на ценах: если в предыдущие годы отдохнуть на херсонских курортах стоило дороже, чем в Турции, то в 2022 году цены рухнули. Сейчас в Железном порту снять комнату на сутки можно за 70 — 100 гривен (100 — 200 рублей в зависимости от курса). Для сравнения — в курортный сезон суточная аренда шезлонга на пляже стоила 50 гривен (75 — 100 рублей). На территории региона сохраняют хождение как украинские гривны, так и российские рубли. URA.RU продолжает спецпроект, посвященный возвращению Херсонской области к мирной жизни. Трое журналистов агентства описывают различные сферы жизни на херсонщине. Отметим, что этот регион был взят под контроль силами Российской Федерации уже в начале марта, причем город Херсон войска России заняли почти без боя уже 3 марта. Сейчас регион готовится к проведению референдума о присоединении к России.