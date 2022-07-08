Врач Соломатина раскрыла, кому нельзя есть семечки

09 июля 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Не стоит есть немытые семечки, сказала Елена Соломатина Фото: Антон Белицкий © URA.RU Семечки нельзя есть при заболеваниях пищеварения, желчевыводящих путей и ожирении, а также людям с тонкой эмалью зубов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «У семечек есть противопоказания. В них содержится клетчатка, соответственно, они под запретом при всех заболеваниях ЖКТ в стадии обострения. Из-за жира в составе семечек их нельзя при заболеваниях желчевыводящих путей. Желчный пузырь отвечает за эмульгацию этих жиров. Он должен выбросить желчь в масло, но если есть камни, воспаления, то у него возможности такой не будет. То же касается и поджелудочной железы. Поскольку у них один проток с желчным пузырем. Тут могут начаться неприятные последствия. Семечки нельзя и при лишнем весе из-за их высокой калорийности», — рассказала Елена Соломатина. Привычка грызть семечки может навредить улыбке человека и его голосу, сказала врач. «Человек может просто истончить свою эмаль. Масло может покрывать голосовые связки и вызывать дискомфорт, першение. Перед выступлением семечки грызть нельзя», — объяснила диетолог. Также проблемы со здоровьем у любителя семечек могут начаться, если продукт грязный или неправильно приготовленный. «Жарить их не нужно, а достаточно прокалить, подсушить. Семечки не должны подвергаться жарке. Иначе получится то же самое, что жарить на нерафинированном масле, то есть сплошные канцерогены. Язвочки в ротовой полости — это проблема грязных семечек и рук. Тут может возникнуть все что угодно, и не только во рту», — подчеркнула Соломатина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Семечки нельзя есть при заболеваниях пищеварения, желчевыводящих путей и ожирении, а также людям с тонкой эмалью зубов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «У семечек есть противопоказания. В них содержится клетчатка, соответственно, они под запретом при всех заболеваниях ЖКТ в стадии обострения. Из-за жира в составе семечек их нельзя при заболеваниях желчевыводящих путей. Желчный пузырь отвечает за эмульгацию этих жиров. Он должен выбросить желчь в масло, но если есть камни, воспаления, то у него возможности такой не будет. То же касается и поджелудочной железы. Поскольку у них один проток с желчным пузырем. Тут могут начаться неприятные последствия. Семечки нельзя и при лишнем весе из-за их высокой калорийности», — рассказала Елена Соломатина. Привычка грызть семечки может навредить улыбке человека и его голосу, сказала врач. «Человек может просто истончить свою эмаль. Масло может покрывать голосовые связки и вызывать дискомфорт, першение. Перед выступлением семечки грызть нельзя», — объяснила диетолог. Также проблемы со здоровьем у любителя семечек могут начаться, если продукт грязный или неправильно приготовленный. «Жарить их не нужно, а достаточно прокалить, подсушить. Семечки не должны подвергаться жарке. Иначе получится то же самое, что жарить на нерафинированном масле, то есть сплошные канцерогены. Язвочки в ротовой полости — это проблема грязных семечек и рук. Тут может возникнуть все что угодно, и не только во рту», — подчеркнула Соломатина.