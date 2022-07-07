Силовики объяснили причины закрытия дела против вице-мэра из ХМАО

08 июля 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Подозрения против первого вице-мэра Пыть-Яха Алексея Золотухина не нашли подтверждений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уголовное дело против первого вице-мэра Пыть-Яха Алексея Золотухина по фактам превышения должностных полномочий было прекращено из-за того, что подозрения не нашли своего подтверждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «Уголовное дело в отношении заместителя главы города Пыть-Ях было возбуждено в декабре 2021 года с целью проверки информации, содержащей отдельные признаки уголовно-процессуального деяния, следственным путем. В ходе расследования подозрения не нашли своего подтверждения и в июле текущего года уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 286 УК РФ, мера пресечения не избиралась, обвинение не предъявлялось», — прокомментировали в окружном силовом ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что Золотухин стал фигурантом уголовного дела из-за передачи муниципального земельного участка в собственность предпринимателю Сократу Керимову. По версии следствия, бюджет города в результате этих действий понес потери в размере 15 млн рублей. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Уголовное дело против первого вице-мэра Пыть-Яха Алексея Золотухина по фактам превышения должностных полномочий было прекращено из-за того, что подозрения не нашли своего подтверждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «Уголовное дело в отношении заместителя главы города Пыть-Ях было возбуждено в декабре 2021 года с целью проверки информации, содержащей отдельные признаки уголовно-процессуального деяния, следственным путем. В ходе расследования подозрения не нашли своего подтверждения и в июле текущего года уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 286 УК РФ, мера пресечения не избиралась, обвинение не предъявлялось», — прокомментировали в окружном силовом ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что Золотухин стал фигурантом уголовного дела из-за передачи муниципального земельного участка в собственность предпринимателю Сократу Керимову. По версии следствия, бюджет города в результате этих действий понес потери в размере 15 млн рублей.