Гадюки опасны на суше и в воде
В Октябрьском районе (ХМАО) засняли змею. Гадюка была замечена на озере Айтор.
Змея преследовала лодку, передает «Сургутинформтв». Зоологи сообщили журналистам, что гадюки представляют опасность и в воде, и на суше. Если змея укусила, нужно незамедлительно обратиться за помощью, отмечают специалисты.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) житель обнаружил змею во дворе многоквартирного дома. Об этом он сообщил, опубликовав видео в соцсети «ВКонтакте».
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