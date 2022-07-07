Гадюки опасны на суше и в воде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Октябрьском районе (ХМАО) засняли змею. Гадюка была замечена на озере Айтор.

Змея преследовала лодку, передает «Сургутинформтв». Зоологи сообщили журналистам, что гадюки представляют опасность и в воде, и на суше. Если змея укусила, нужно незамедлительно обратиться за помощью, отмечают специалисты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) житель обнаружил змею во дворе многоквартирного дома. Об этом он сообщил, опубликовав видео в соцсети «ВКонтакте».