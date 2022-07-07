07 июля 2022

На озере в ХМАО плавает змея. Видео

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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж аркадий
Гадюки опасны на суше и в воде Фото:

В Октябрьском районе (ХМАО) засняли змею. Гадюка была замечена на озере Айтор.

Змея преследовала лодку, передает «Сургутинформтв». Зоологи сообщили журналистам, что гадюки представляют опасность и в воде, и на суше. Если змея укусила, нужно незамедлительно обратиться за помощью, отмечают специалисты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) житель обнаружил змею во дворе многоквартирного дома. Об этом он сообщил, опубликовав видео в соцсети «ВКонтакте».

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В Октябрьском районе (ХМАО) засняли змею. Гадюка была замечена на озере Айтор. Змея преследовала лодку, передает «Сургутинформтв». Зоологи сообщили журналистам, что гадюки представляют опасность и в воде, и на суше. Если змея укусила, нужно незамедлительно обратиться за помощью, отмечают специалисты. Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) житель обнаружил змею во дворе многоквартирного дома. Об этом он сообщил, опубликовав видео в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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