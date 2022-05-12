12 мая 2022
11 мая 2022

В ХМАО змея приползла в жилой район. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж, аспид
Автор видео предположил, что это гадюка Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) житель обнаружил змею во дворе многоквартирного дома. Об этом он сообщил, опубликовав видео в соцсети «ВКонтакте».

«Змея в Пыть-Яхе. Не забывайте, что с наступлением тепла проснулись обитатели флоры и фауны», — пишет анонимный автор в паблике «Типичный Ханты-Мансийск».

«Вроде они не опасны, да и первые не нападут, в отличие от медведя», — написал в комментариях пользователь Виктор Владимирович. «Сопроводите до лесочка, а то убить могут же», — добавила Наталья Бабина. Автор видео предположил, что это гадюка.

Ранее URA.RU писало, что в Урае медведь появился на взлетной полосе аэропорта. Об этом сообщили в городской администрации.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) житель обнаружил змею во дворе многоквартирного дома. Об этом он сообщил, опубликовав видео в соцсети «ВКонтакте». «Змея в Пыть-Яхе. Не забывайте, что с наступлением тепла проснулись обитатели флоры и фауны», — пишет анонимный автор в паблике «Типичный Ханты-Мансийск». «Вроде они не опасны, да и первые не нападут, в отличие от медведя», — написал в комментариях пользователь Виктор Владимирович. «Сопроводите до лесочка, а то убить могут же», — добавила Наталья Бабина. Автор видео предположил, что это гадюка. Ранее URA.RU писало, что в Урае медведь появился на взлетной полосе аэропорта. Об этом сообщили в городской администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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