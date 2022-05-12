В ХМАО змея приползла в жилой район. Видео

13 мая 2022 в 03:43 Размер текста - 17 +

Автор видео предположил, что это гадюка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пыть-Яхе (ХМАО) житель обнаружил змею во дворе многоквартирного дома. Об этом он сообщил, опубликовав видео в соцсети «ВКонтакте». «Змея в Пыть-Яхе. Не забывайте, что с наступлением тепла проснулись обитатели флоры и фауны», — пишет анонимный автор в паблике «Типичный Ханты-Мансийск». «Вроде они не опасны, да и первые не нападут, в отличие от медведя», — написал в комментариях пользователь Виктор Владимирович. «Сопроводите до лесочка, а то убить могут же», — добавила Наталья Бабина. Автор видео предположил, что это гадюка. Ранее URA.RU писало, что в Урае медведь появился на взлетной полосе аэропорта. Об этом сообщили в городской администрации. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В Пыть-Яхе (ХМАО) житель обнаружил змею во дворе многоквартирного дома. Об этом он сообщил, опубликовав видео в соцсети «ВКонтакте». «Змея в Пыть-Яхе. Не забывайте, что с наступлением тепла проснулись обитатели флоры и фауны», — пишет анонимный автор в паблике «Типичный Ханты-Мансийск». «Вроде они не опасны, да и первые не нападут, в отличие от медведя», — написал в комментариях пользователь Виктор Владимирович. «Сопроводите до лесочка, а то убить могут же», — добавила Наталья Бабина. Автор видео предположил, что это гадюка. Ранее URA.RU писало, что в Урае медведь появился на взлетной полосе аэропорта. Об этом сообщили в городской администрации.