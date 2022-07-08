В Британии определились с отношением к РФ после ухода Джонсона

09 июля 2022 в 07:41 Размер текста - 17 +

Дипломат считает, что приемник Джонсона не изменит решения по Brexit и СВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Борис Джонсон уходит в отставку Британия сохранит враждебность по отношению к России после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, такая политика будет продолжена его приемником. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. «Главным наследием Джонсона, которое, скорее всего, будет развиваться его преемником, станет его враждебный настрой против России. Большинство британских экспертов считают это одним из немногих его „достижений“ и готовы отдать ему за это должное», — сказал посол РИА Новости. Он считает, что политика Джонсона в отношении России сохранится вне зависимости от того, кто придет на смену экс-премьеру. По мнению посла, приемник не изменит решения по таким вопросам, как Brexit, спецоперация России и Украина. Борис Джонсон 7 июля объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии, сообщает телеканал 360. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев считает, что сейчас можно увидеть другое отношение Великобритании к Украине, передает «Царьград». Например, «лейбористы не очень за военную поддержку Украины». «И здесь мы можем, наоборот, наблюдать тот факт, что будет идти процесс охлаждения, потери интереса к Украине как к государству и переход от вопросов украинского конфликта к внутренним вопросам», — отметил Гуреев. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Британия сохранит враждебность по отношению к России после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, такая политика будет продолжена его приемником. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. «Главным наследием Джонсона, которое, скорее всего, будет развиваться его преемником, станет его враждебный настрой против России. Большинство британских экспертов считают это одним из немногих его „достижений“ и готовы отдать ему за это должное», — сказал посол РИА Новости. Он считает, что политика Джонсона в отношении России сохранится вне зависимости от того, кто придет на смену экс-премьеру. По мнению посла, приемник не изменит решения по таким вопросам, как Brexit, спецоперация России и Украина. Борис Джонсон 7 июля объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии, сообщает телеканал 360. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев считает, что сейчас можно увидеть другое отношение Великобритании к Украине, передает «Царьград». Например, «лейбористы не очень за военную поддержку Украины». «И здесь мы можем, наоборот, наблюдать тот факт, что будет идти процесс охлаждения, потери интереса к Украине как к государству и переход от вопросов украинского конфликта к внутренним вопросам», — отметил Гуреев.