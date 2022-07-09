Путин поздравил мусульман РФ с Курбан-байрамом

Владимир Путин пожелал в этот праздник здоровья, счастья и благоденствия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом. Он отметил, что праздник несет в себе нравственный и духовный смысл, сберегает добро и милосердие. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия. Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков. И конечно, ее деятельность очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе. Желаю вам здоровья, успехов, счастья и благоденствия», — говорится в послании президента.

Также мусульман с праздником поздравил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. «Благословенные дни этого праздника обращают к традициям ислама и вечным ценностям добра, миролюбия, справедливости. Сближают людей, напоминая, как важно поддерживать друг друга, окружать заботой и вниманием. Желаю всем российским мусульманам счастья, здоровья, благополучия», — приводит его слова официальный сайт нижней палаты парламента.

Мусульмане празднуют Курбан-байрам через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан. Он знаменует окончание хаджа к святым местам, паломничество принято совершать в течение полутора месяцев до наступления Курбан-байрама. Празднование начинается ранним утром в мечети и длится несколько дней. Обязательный атрибут праздника — обряд жертвоприношения.

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