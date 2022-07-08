08 июля 2022
07 июля 2022

Житель ЯНАО снял фильм о байкерах

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Открытие сезона байкеров. Екатеринбург, транспорт, мотоцикл, байк, байкеры, мотопробег
Премьера фильма состоится в Ноябрьске 9 июля Фото:

Житель ЯНАО Айрат Лукманов снял фильм о мотопробеге Ноябрьск — Владивосток — Севастополь. Премьера фильма «NDMCRUN: Автограф на карте России» состоится 9 июля в Ноябрьске, сообщает telegram-канал «НОЯБРЬСК 24».

«Айрат Лукманов — автор фильма — снимал мотоприключения на видео: из этих кадров и родилось кино. „NDMCRUN: Автограф на карте России“ — это не только про байкеров и их философию, но и про мечты, цели и преодоление себя», — сообщают в Telegram.

Документальный фильм позиционируется как дорожная история мотопробега Ноябрьск — Владивосток — Севастополь 2021 года. В описании к картине указано, что это история не только про байкеров и мотоциклы, но и про большую и разную Россию.

Ранее URA.RU рассказывало, что в некоторых муниципалитетах ЯНАО закрываются кинотеатры. Такое решение принимается администрацией в связи с отсутствием адекватного репертуарного плана.

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Житель ЯНАО Айрат Лукманов снял фильм о мотопробеге Ноябрьск — Владивосток — Севастополь. Премьера фильма «NDMCRUN: Автограф на карте России» состоится 9 июля в Ноябрьске, сообщает telegram-канал «НОЯБРЬСК 24». «Айрат Лукманов — автор фильма — снимал мотоприключения на видео: из этих кадров и родилось кино. „NDMCRUN: Автограф на карте России“ — это не только про байкеров и их философию, но и про мечты, цели и преодоление себя», — сообщают в Telegram. Документальный фильм позиционируется как дорожная история мотопробега Ноябрьск — Владивосток — Севастополь 2021 года. В описании к картине указано, что это история не только про байкеров и мотоциклы, но и про большую и разную Россию. Ранее URA.RU рассказывало, что в некоторых муниципалитетах ЯНАО закрываются кинотеатры. Такое решение принимается администрацией в связи с отсутствием адекватного репертуарного плана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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