Житель ЯНАО снял фильм о байкерах

Премьера фильма состоится в Ноябрьске 9 июля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Житель ЯНАО Айрат Лукманов снял фильм о мотопробеге Ноябрьск — Владивосток — Севастополь. Премьера фильма «NDMCRUN: Автограф на карте России» состоится 9 июля в Ноябрьске, сообщает telegram-канал «НОЯБРЬСК 24».

«Айрат Лукманов — автор фильма — снимал мотоприключения на видео: из этих кадров и родилось кино. „NDMCRUN: Автограф на карте России“ — это не только про байкеров и их философию, но и про мечты, цели и преодоление себя», — сообщают в Telegram.

Документальный фильм позиционируется как дорожная история мотопробега Ноябрьск — Владивосток — Севастополь 2021 года. В описании к картине указано, что это история не только про байкеров и мотоциклы, но и про большую и разную Россию.

Ранее URA.RU рассказывало, что в некоторых муниципалитетах ЯНАО закрываются кинотеатры. Такое решение принимается администрацией в связи с отсутствием адекватного репертуарного плана.