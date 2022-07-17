Врач Половодова объяснила опасность переедания ягод

18 июля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

В день достаточно съедать горсть ягод, отметила Наталья Половодова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Переизбыток ягод может привести к набору веса, поэтому ими лучше не наедаться впрок. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова. «Сейчас пошли ягоды и первые фрукты, и многие дорвались. Хотя калорийность ягод кажется небольшой, именно на них медведи нагуливают приличный объем зимнего жира. Дело в том, что эволюционно механизм действия фруктозы коренным образом отличается от глюкозы. Глюкоза служит для производства энергии, фруктоза — для ее накопления. Поэтому через короткое время после приема фруктозы мы снова чувствуем голод. Нам нужно снова запасать энергию. Бесспорно, ягоды и фрукты — это наши друзья, чтобы это так и оставалось, нужно себя ограничивать», — объяснила Наталья Половодова. По словам собеседницы агентства, в день достаточно употреблять горсть ягод. «Горсть ягод в день — это хорошо, полкило — уже чересчур. Витаминов нельзя наесться впрок. И не стоит употреблять ягоды и фрукты на голодный желудок. Так как они содержат простые сахара фруктозу и глюкозу, которые почти молниеносно оказываются в крови и сильно стимулируют поджелудочную железу к синтезу инсулина, а он, в свою очередь, старается как можно быстрее снизить глюкозу, организм начинает требовать „продолжения банкета“. Поэтому лучше есть ягоды и фрукты после основного приема пищи», — добавила Половодова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Переизбыток ягод может привести к набору веса, поэтому ими лучше не наедаться впрок. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова. «Сейчас пошли ягоды и первые фрукты, и многие дорвались. Хотя калорийность ягод кажется небольшой, именно на них медведи нагуливают приличный объем зимнего жира. Дело в том, что эволюционно механизм действия фруктозы коренным образом отличается от глюкозы. Глюкоза служит для производства энергии, фруктоза — для ее накопления. Поэтому через короткое время после приема фруктозы мы снова чувствуем голод. Нам нужно снова запасать энергию. Бесспорно, ягоды и фрукты — это наши друзья, чтобы это так и оставалось, нужно себя ограничивать», — объяснила Наталья Половодова. По словам собеседницы агентства, в день достаточно употреблять горсть ягод. «Горсть ягод в день — это хорошо, полкило — уже чересчур. Витаминов нельзя наесться впрок. И не стоит употреблять ягоды и фрукты на голодный желудок. Так как они содержат простые сахара фруктозу и глюкозу, которые почти молниеносно оказываются в крови и сильно стимулируют поджелудочную железу к синтезу инсулина, а он, в свою очередь, старается как можно быстрее снизить глюкозу, организм начинает требовать „продолжения банкета“. Поэтому лучше есть ягоды и фрукты после основного приема пищи», — добавила Половодова.