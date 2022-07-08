Екатеринбуржец застрял в лифте торгового центра и устроил панику. «Я умираю» 09 июля 2022 в 17:57 Размер текста - 17 + Мужчина застрял в лифте в ТЦ «Омега», где внезапно пропал свет Фото: Анна Майорова © URA.RU Посетитель торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге оказался запертым в лифте из-за отключения электроэнергии. У мужчины началась паническая атака, рассказали очевидцы. «Сегодня свет пропал в ТЦ „Омега“, из-за этого мужчина застрял в лифте и словил паническую атаку», — пишет telegram-канал «Свет. Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. На видео, опубликованном в канале, слышно, как запертый в лифте мужчина говорит, что умирает, и угрожает «раздолбить двери». Сотрудники торгового центра вызвали подмогу. Получить комментарий от администратора торгового центра не удалось — никто не взял трубку. В соцсетях ТЦ нет информации об отключении электроэнергии. Ранее URA.RU сообщало, что из магазина «Леруа Мерлен» экстренно эвакуировали 780 человек. Там произошло короткое замыкание проводки. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» . Посетитель торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге оказался запертым в лифте из-за отключения электроэнергии. У мужчины началась паническая атака, рассказали очевидцы. «Сегодня свет пропал в ТЦ „Омега“, из-за этого мужчина застрял в лифте и словил паническую атаку», — пишет telegram-канал «Свет. Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. На видео, опубликованном в канале, слышно, как запертый в лифте мужчина говорит, что умирает, и угрожает «раздолбить двери». Сотрудники торгового центра вызвали подмогу. Получить комментарий от администратора торгового центра не удалось — никто не взял трубку. В соцсетях ТЦ нет информации об отключении электроэнергии. Ранее URA.RU сообщало, что из магазина «Леруа Мерлен» экстренно эвакуировали 780 человек. Там произошло короткое замыкание проводки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям