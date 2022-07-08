08 июля 2022

Екатеринбуржец застрял в лифте торгового центра и устроил панику. «Я умираю»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, подъезд, спальный район
Мужчина застрял в лифте в ТЦ «Омега», где внезапно пропал свет Фото:

Посетитель торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге оказался запертым в лифте из-за отключения электроэнергии. У мужчины началась паническая атака, рассказали очевидцы.

«Сегодня свет пропал в ТЦ „Омега“, из-за этого мужчина застрял в лифте и словил паническую атаку», — пишет telegram-канал «Свет. Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. На видео, опубликованном в канале, слышно, как запертый в лифте мужчина говорит, что умирает, и угрожает «раздолбить двери». Сотрудники торгового центра вызвали подмогу.

Получить комментарий от администратора торгового центра не удалось — никто не взял трубку. В соцсетях ТЦ нет информации об отключении электроэнергии. Ранее URA.RU сообщало, что из магазина «Леруа Мерлен» экстренно эвакуировали 780 человек. Там произошло короткое замыкание проводки.

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Посетитель торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге оказался запертым в лифте из-за отключения электроэнергии. У мужчины началась паническая атака, рассказали очевидцы. «Сегодня свет пропал в ТЦ „Омега“, из-за этого мужчина застрял в лифте и словил паническую атаку», — пишет telegram-канал «Свет. Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. На видео, опубликованном в канале, слышно, как запертый в лифте мужчина говорит, что умирает, и угрожает «раздолбить двери». Сотрудники торгового центра вызвали подмогу. Получить комментарий от администратора торгового центра не удалось — никто не взял трубку. В соцсетях ТЦ нет информации об отключении электроэнергии. Ранее URA.RU сообщало, что из магазина «Леруа Мерлен» экстренно эвакуировали 780 человек. Там произошло короткое замыкание проводки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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