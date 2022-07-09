Путин обратился с прискорбным сообщением к главе Анголы

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями по поводу смерти экс-президента Анголы Фото:

Путин выразил соболезнования действующему президенту Анголы Жоау Мануэлу Гонсалвешу Лоуренсу из-за смерти его предшественника Жозе Эдуарду душ Сантуша. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Лоуренсу, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего Президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша. С именем душ Сантуша неразрывно связана история ангольской государственности. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Анголы», — указал Путин в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что душ Сантуш внес значительный вклад в развитие дружественных российско-ангольских отношений. Также Владимир Путин добавил, что душ Сантуш пользовался глубоким уважением сограждан и значительным международным авторитетом.

Жозе Эдуарду душ Сантуш был вторым президентом Анголы. Он занимал пост 38 лет — с 1979 года по 2017. Умер экс-глава Анголы 8 июля в возрасте 79 лет в Испании после продолжительной болезни, передает телеканал 360. Перед смертью он лежал в больнице в отделении интенсивной терапии. Нынешний президент объявил пятидневный траур в стране в связи со смертью предшественника.

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Путин выразил соболезнования действующему президенту Анголы Жоау Мануэлу Гонсалвешу Лоуренсу из-за смерти его предшественника Жозе Эдуарду душ Сантуша. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Уважаемый господин Лоуренсу, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего Президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша. С именем душ Сантуша неразрывно связана история ангольской государственности. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Анголы», — указал Путин в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что душ Сантуш внес значительный вклад в развитие дружественных российско-ангольских отношений. Также Владимир Путин добавил, что душ Сантуш пользовался глубоким уважением сограждан и значительным международным авторитетом. Жозе Эдуарду душ Сантуш был вторым президентом Анголы. Он занимал пост 38 лет — с 1979 года по 2017. Умер экс-глава Анголы 8 июля в возрасте 79 лет в Испании после продолжительной болезни, передает телеканал 360. Перед смертью он лежал в больнице в отделении интенсивной терапии. Нынешний президент объявил пятидневный траур в стране в связи со смертью предшественника.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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