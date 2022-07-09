Путин обратился с прискорбным сообщением к главе Анголы

09 июля 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями по поводу смерти экс-президента Анголы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин выразил соболезнования действующему президенту Анголы Жоау Мануэлу Гонсалвешу Лоуренсу из-за смерти его предшественника Жозе Эдуарду душ Сантуша. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Уважаемый господин Лоуренсу, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего Президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша. С именем душ Сантуша неразрывно связана история ангольской государственности. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Анголы», — указал Путин в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что душ Сантуш внес значительный вклад в развитие дружественных российско-ангольских отношений. Также Владимир Путин добавил, что душ Сантуш пользовался глубоким уважением сограждан и значительным международным авторитетом. Жозе Эдуарду душ Сантуш был вторым президентом Анголы. Он занимал пост 38 лет — с 1979 года по 2017. Умер экс-глава Анголы 8 июля в возрасте 79 лет в Испании после продолжительной болезни, передает телеканал 360. Перед смертью он лежал в больнице в отделении интенсивной терапии. Нынешний президент объявил пятидневный траур в стране в связи со смертью предшественника. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Путин выразил соболезнования действующему президенту Анголы Жоау Мануэлу Гонсалвешу Лоуренсу из-за смерти его предшественника Жозе Эдуарду душ Сантуша. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Уважаемый господин Лоуренсу, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего Президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша. С именем душ Сантуша неразрывно связана история ангольской государственности. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Анголы», — указал Путин в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что душ Сантуш внес значительный вклад в развитие дружественных российско-ангольских отношений. Также Владимир Путин добавил, что душ Сантуш пользовался глубоким уважением сограждан и значительным международным авторитетом. Жозе Эдуарду душ Сантуш был вторым президентом Анголы. Он занимал пост 38 лет — с 1979 года по 2017. Умер экс-глава Анголы 8 июля в возрасте 79 лет в Испании после продолжительной болезни, передает телеканал 360. Перед смертью он лежал в больнице в отделении интенсивной терапии. Нынешний президент объявил пятидневный траур в стране в связи со смертью предшественника.