Медведев назвал новую цель РФ на Украине, не озвученную Путиным

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
С Россией стали считаться, как с Советским Союзом, заявил Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская спецоперация позволила решить не озвученную ранее задачу: западные государства начали считаться со страной «по-настоящему», как ранее с Советским Союзом. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Цели специальной военной операции были объявлены Президентом России <…> Но есть и еще одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций», — написал Медведев в Telegram.

Свою позицию зампред Совбеза объяснил на примере крупных саммитов. «Совсем недавно было иначе. Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу „семерки“, где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран», — написал политик.

«…Важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть Великая Россия», — заключил Медведев.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Российская спецоперация позволила решить не озвученную ранее задачу: западные государства начали считаться со страной «по-настоящему», как ранее с Советским Союзом. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Цели специальной военной операции были объявлены Президентом России <…> Но есть и еще одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций», — написал Медведев в Telegram. Свою позицию зампред Совбеза объяснил на примере крупных саммитов. «Совсем недавно было иначе. Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу „семерки“, где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран», — написал политик. «…Важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть Великая Россия», — заключил Медведев. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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