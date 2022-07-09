Медведев назвал новую цель РФ на Украине, не озвученную Путиным

09 июля 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

С Россией стали считаться, как с Советским Союзом, заявил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская спецоперация позволила решить не озвученную ранее задачу: западные государства начали считаться со страной «по-настоящему», как ранее с Советским Союзом. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Цели специальной военной операции были объявлены Президентом России <…> Но есть и еще одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций», — написал Медведев в Telegram. Свою позицию зампред Совбеза объяснил на примере крупных саммитов. «Совсем недавно было иначе. Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу „семерки“, где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран», — написал политик. «…Важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть Великая Россия», — заключил Медведев. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российская спецоперация позволила решить не озвученную ранее задачу: западные государства начали считаться со страной «по-настоящему», как ранее с Советским Союзом. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Цели специальной военной операции были объявлены Президентом России <…> Но есть и еще одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций», — написал Медведев в Telegram. Свою позицию зампред Совбеза объяснил на примере крупных саммитов. «Совсем недавно было иначе. Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу „семерки“, где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран», — написал политик. «…Важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть Великая Россия», — заключил Медведев. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.