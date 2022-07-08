Екатеринбург попал в зарубежный рейтинг дорогих для жизни городов 09 июля 2022 в 18:47 Размер текста - 17 + Екатеринбург занял 298-е место в мировом рейтинге Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбург занял 298-е место в мировом рейтинге самых дорогих городов для жизни. Из российских городов уральскую столицу обогнали только Москва и Санкт-Петербург, следует из исследования зарубежного портала Numbeo. Екатеринбург набрал 48,6% в индексе стоимости жизни и занял 298-ю строчку рейтинга. Индекс рассчитывается по Нью-Йорку, его показатели считаются за 100%. Исследователи анализируют стоимость продуктов, ресторанов, коммунальных услуг и транспорта. Самым дорогим из российских городов оказался Санкт-Петербург (279-е место), на втором месте Москва (287-я строчка). Ранее URA.RU со ссылкой на тех же исследователей сообщало, что Екатеринбург опередил Дубай и Нью-Йорк по ценам на недвижимость. В рейтинге городов Екатеринбург занял 162-е место, Барселона расположилась на 173-ем, Нью-Йорк на 183-ем, Дубай оказался на 257-м. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» . Екатеринбург занял 298-е место в мировом рейтинге самых дорогих городов для жизни. Из российских городов уральскую столицу обогнали только Москва и Санкт-Петербург, следует из исследования зарубежного портала Numbeo. Екатеринбург набрал 48,6% в индексе стоимости жизни и занял 298-ю строчку рейтинга. Индекс рассчитывается по Нью-Йорку, его показатели считаются за 100%. Исследователи анализируют стоимость продуктов, ресторанов, коммунальных услуг и транспорта. Самым дорогим из российских городов оказался Санкт-Петербург (279-е место), на втором месте Москва (287-я строчка). Ранее URA.RU со ссылкой на тех же исследователей сообщало, что Екатеринбург опередил Дубай и Нью-Йорк по ценам на недвижимость. В рейтинге городов Екатеринбург занял 162-е место, Барселона расположилась на 173-ем, Нью-Йорк на 183-ем, Дубай оказался на 257-м. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям