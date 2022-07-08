Екатеринбург попал в зарубежный рейтинг дорогих для жизни городов

Екатеринбург занял 298-е место в мировом рейтинге самых дорогих городов для жизни. Из российских городов уральскую столицу обогнали только Москва и Санкт-Петербург, следует из исследования зарубежного портала Numbeo.
Екатеринбург набрал 48,6% в индексе стоимости жизни и занял 298-ю строчку рейтинга. Индекс рассчитывается по Нью-Йорку, его показатели считаются за 100%. Исследователи анализируют стоимость продуктов, ресторанов, коммунальных услуг и транспорта. Самым дорогим из российских городов оказался Санкт-Петербург (279-е место), на втором месте Москва (287-я строчка).
Ранее URA.RU со ссылкой на тех же исследователей сообщало, что Екатеринбург опередил Дубай и Нью-Йорк по ценам на недвижимость. В рейтинге городов Екатеринбург занял 162-е место, Барселона расположилась на 173-ем, Нью-Йорк на 183-ем, Дубай оказался на 257-м.
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