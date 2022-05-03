Екатеринбург опередил Дубай и Нью-Йорк по ценам на недвижимость

04 мая 2022 в 08:54 Размер текста - 17 +

Квартиры в Екатеринбурге оказались дороже, чем в мировых городах Фото: Размик Закарян © URA.RU Цены на квартиры в Екатеринбурге оказались выше, чем в Дубае, Барселоне и Нью-Йорке. Индекс цен на недвижимость опубликован в базе данных Numbeo. В рейтинге городов Екатеринбург занял 162-е место, Барселона расположилась на 173-ем, Нью-Йорк на 183-ем, Дубай оказался на 257-м. При составлении рейтинга учитывалось соотношение цены на недвижимость и дохода жителей, стоимость квартир в центре и в отдаленных районах города, также влиял показатель доступности ипотечного кредита. Всего в исследовании участвовало 279 городов, из России всего четыре. Среди российских городов самая дорогая недвижимость оказалась в столице, Москва заняла 22-е место, Санкт-Петербург на 33-ем месте, а Новосибирск на 79-м. При этом городом с самой дорогой недвижимостью в мире стал Сан-Антонио в США. Ранее URA.RU рассказывало о выросшем спросе на квартиры в Сочи у свердловчан. Также мы сообщали о рекордном росте цен на новостройки Екатеринбурга. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Цены на квартиры в Екатеринбурге оказались выше, чем в Дубае, Барселоне и Нью-Йорке. Индекс цен на недвижимость опубликован в базе данных Numbeo. В рейтинге городов Екатеринбург занял 162-е место, Барселона расположилась на 173-ем, Нью-Йорк на 183-ем, Дубай оказался на 257-м. При составлении рейтинга учитывалось соотношение цены на недвижимость и дохода жителей, стоимость квартир в центре и в отдаленных районах города, также влиял показатель доступности ипотечного кредита. Всего в исследовании участвовало 279 городов, из России всего четыре. Среди российских городов самая дорогая недвижимость оказалась в столице, Москва заняла 22-е место, Санкт-Петербург на 33-ем месте, а Новосибирск на 79-м. При этом городом с самой дорогой недвижимостью в мире стал Сан-Антонио в США. Ранее URA.RU рассказывало о выросшем спросе на квартиры в Сочи у свердловчан. Также мы сообщали о рекордном росте цен на новостройки Екатеринбурга.