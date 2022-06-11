Житель ХМАО утонул в реке Аган

Личность погибшего устанавливается Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На реке Аган в Нижневартовском районе погиб человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по ХМАО.

«П.г.т. Новоаганск, река Аган. Зарегистрировано происшествие, утонул человек. Личность устанавливается», — отмечается в сообщении.

В СУ СК РФ по ХМАО отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что восьмилетняя девочка из ХМАО утонула в Черном море недалеко от одного из санаториев Анапы. Следственное управление следственного комитета по Анапе подозревает мать ребенка в причинении смерти по неосторожности.