11 июня 2022
10 июня 2022

Житель ХМАО утонул в реке Аган

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения спасателей МЧС Курган, фильм тобол, камыши, река
Личность погибшего устанавливается Фото:

На реке Аган в Нижневартовском районе погиб человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по ХМАО.

«П.г.т. Новоаганск, река Аган. Зарегистрировано происшествие, утонул человек. Личность устанавливается», — отмечается в сообщении.

В СУ СК РФ по ХМАО отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что восьмилетняя девочка из ХМАО утонула в Черном море недалеко от одного из санаториев Анапы. Следственное управление следственного комитета по Анапе подозревает мать ребенка в причинении смерти по неосторожности.

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На реке Аган в Нижневартовском районе погиб человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по ХМАО. «П.г.т. Новоаганск, река Аган. Зарегистрировано происшествие, утонул человек. Личность устанавливается», — отмечается в сообщении. В СУ СК РФ по ХМАО отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что восьмилетняя девочка из ХМАО утонула в Черном море недалеко от одного из санаториев Анапы. Следственное управление следственного комитета по Анапе подозревает мать ребенка в причинении смерти по неосторожности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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