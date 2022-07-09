ВСУ обстреляли оптовый рынок в Донецке. Видео

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
Украинские военные нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик, сообщил спецкор URA.RU Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли оптовый рынок в микрорайоне Текстильщик в Донецке. Об этом сообщил специальный корреспондент URA.RU в Донбассе.

«По территории рынка выпущено порядка 11 снарядов, горят фуры и легковые автомобили», — сообщил журналист. Информации о пострадавших нет.

Россия проводит специальную операцию по освобождению Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. В ходе нее российская армия успешно выполняет боевые задачи по демилитаризации Украины, отмечали в Минобороны РФ.

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Вооруженные силы Украины обстреляли оптовый рынок в микрорайоне Текстильщик в Донецке. Об этом сообщил специальный корреспондент URA.RU в Донбассе. «По территории рынка выпущено порядка 11 снарядов, горят фуры и легковые автомобили», — сообщил журналист. Информации о пострадавших нет. Россия проводит специальную операцию по освобождению Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. В ходе нее российская армия успешно выполняет боевые задачи по демилитаризации Украины, отмечали в Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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