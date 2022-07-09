Украинские военные нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик, сообщил спецкор URA.RU
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины обстреляли оптовый рынок в микрорайоне Текстильщик в Донецке. Об этом сообщил специальный корреспондент URA.RU в Донбассе.
«По территории рынка выпущено порядка 11 снарядов, горят фуры и легковые автомобили», — сообщил журналист. Информации о пострадавших нет.
Россия проводит специальную операцию по освобождению Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. В ходе нее российская армия успешно выполняет боевые задачи по демилитаризации Украины, отмечали в Минобороны РФ.
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