08 июля 2022

Сенатор Совфеда проедет по ХМАО на мотоцикле

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Международные соревнования на Кубок Губернатора ХМАО-Югры по гребле на обласах. Нефтеюганск, исаков эдуард
Сенатор Эдуард Исаков анонсировал проезд по крупным городам ХМАО Фото:

Сенатор Совета федерации от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуард Исаков анонсировал свое путешествие по Югре на мотоцикле. Информация появилась в личном telegram-канале сенатора.

«Друзья! Я в Югре. С 9 по 11 июля в Югорске и Советском районе. 12 и 13 июля в Ханты-Мансийске. 14 июля в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе. 15 июля в Сургуте. 16 июля в Ханты-Мансийске», — рассказал сенатор в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что три сенатора Совета федерации: Нина Куликовских от Смоленской области, Александр Новьюхов от Югры и Николай Семисотов от Волгоградской области прилетели в Югру. По задумке мэра Белоярского района Сергея Маненкова, они примут участие в торжественной церемонии бракосочетания коренного жителя и русской девушки.

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Сенатор Совета федерации от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуард Исаков анонсировал свое путешествие по Югре на мотоцикле. Информация появилась в личном telegram-канале сенатора. «Друзья! Я в Югре. С 9 по 11 июля в Югорске и Советском районе. 12 и 13 июля в Ханты-Мансийске. 14 июля в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе. 15 июля в Сургуте. 16 июля в Ханты-Мансийске», — рассказал сенатор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что три сенатора Совета федерации: Нина Куликовских от Смоленской области, Александр Новьюхов от Югры и Николай Семисотов от Волгоградской области прилетели в Югру. По задумке мэра Белоярского района Сергея Маненкова, они примут участие в торжественной церемонии бракосочетания коренного жителя и русской девушки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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