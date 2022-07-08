Сенатор Совфеда проедет по ХМАО на мотоцикле

Сенатор Эдуард Исаков анонсировал проезд по крупным городам ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сенатор Совета федерации от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуард Исаков анонсировал свое путешествие по Югре на мотоцикле. Информация появилась в личном telegram-канале сенатора.

«Друзья! Я в Югре. С 9 по 11 июля в Югорске и Советском районе. 12 и 13 июля в Ханты-Мансийске. 14 июля в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе. 15 июля в Сургуте. 16 июля в Ханты-Мансийске», — рассказал сенатор в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что три сенатора Совета федерации: Нина Куликовских от Смоленской области, Александр Новьюхов от Югры и Николай Семисотов от Волгоградской области прилетели в Югру. По задумке мэра Белоярского района Сергея Маненкова, они примут участие в торжественной церемонии бракосочетания коренного жителя и русской девушки.