Три сенатора Совфеда прилетели в ХМАО на свадьбу аборигена

30 июня 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

Нина Куликовских, Александр Новьюхов и Николай Семисотов пробудут в ХМАО до субботы Фото: Антон Артемьев Три сенатора Совета федерации: Нина Куликовских от Смоленской области, Александр Новьюхов от Югры и Николай Семисотов от Волгоградской области прилетели в Югру. По задумке мэра Белоярского района Сергея Маненкова, они примут участие в торжественной церемонии бракосочетания коренного жителя и русской девушки, передает корреспондент URA.RU с места событий. «С сенаторами мы давно договаривались, с Александром Новьюховым, которого я хорошо знаю, провести здесь круглый стол по муниципальному контролю. И совершенно случайно совпало, что здесь за два дня будет 14 свадеб, в том числе свадьба аборигена», — сообщил URA.RU глава Белоярского района Сергей Маненков. Кроме участия в свадебном марафоне сенаторы обсудят правовые вопросы в сфере муниципального контроля, возложат цветы к памятнику войнам-интернационалистам, посмотрят как работает энергоэффективный детский сад с трансформирующимися площадями и поучаствуют в благодарственном молебне для всех вступивших в брак.



Ранее URA.RU писало о планах сенаторов прилететь в ХМАО, но тогда речь шла о четырех политиках. Позднее стало известно, что сенатор от Чукотского автономного округа Анастасия Жукова планы поменяла, тем самым лишившись возможности прокатиться в красиво украшенной карете. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Три сенатора Совета федерации: Нина Куликовских от Смоленской области, Александр Новьюхов от Югры и Николай Семисотов от Волгоградской области прилетели в Югру. По задумке мэра Белоярского района Сергея Маненкова, они примут участие в торжественной церемонии бракосочетания коренного жителя и русской девушки, передает корреспондент URA.RU с места событий. «С сенаторами мы давно договаривались, с Александром Новьюховым, которого я хорошо знаю, провести здесь круглый стол по муниципальному контролю. И совершенно случайно совпало, что здесь за два дня будет 14 свадеб, в том числе свадьба аборигена», — сообщил URA.RU глава Белоярского района Сергей Маненков. Кроме участия в свадебном марафоне сенаторы обсудят правовые вопросы в сфере муниципального контроля, возложат цветы к памятнику войнам-интернационалистам, посмотрят как работает энергоэффективный детский сад с трансформирующимися площадями и поучаствуют в благодарственном молебне для всех вступивших в брак. Ранее URA.RU писало о планах сенаторов прилететь в ХМАО, но тогда речь шла о четырех политиках. Позднее стало известно, что сенатор от Чукотского автономного округа Анастасия Жукова планы поменяла, тем самым лишившись возможности прокатиться в красиво украшенной карете.