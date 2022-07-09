В Екатеринбурге состоялся долгожданный боксерский поединок

Магомед Курбанов и Патрик Тейшейра выяснили, кто из них лучше Фото: Антон Басанаев © URA.RU

В Екатеринбурге девятого июля на арене КРК «Уралец» в рамках RCC Boxing Promotions прошел долгожданный бой между Магомедом Курбановым и Патриком Тейшейрой. Их встреча должна была состояться еще 11 декабря 2021 года. Но тогда бой отложился на полгода из-за того, что Курбанову стало плохо и у него поднялась температура.

Звезда России и чемпион Екатеринбурга Магомед Курбанов одержал победу над экс-чемпионом мира по версии WBO (всемирная боксерская организация, прим. URA.RU) Патриком Тейшейрой. В конце первого раунда россиянин отправил бразильца в нокдаун, но тот сумел восстановиться. Бой продлился десять раундов, но победу единогласным решением судей одержал Магомед Курбанов. Он остается непобежденным. На его счету 23 победы (13 нокаутом). Для Тейшейры это поражение стало четвертым в карьере. Также он одержал 31 победу (22 нокаутом).

После поединка Курбанов вызвал на бой первого номера рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO) Тиму Цзю. «Цзю, хватит бегать, давай сделаем мега-бой! Давай сойдемся! Надоел уже. Пускай боксирует с Джермеллом Чарло, пускай куда хочет бегать, главное, чтобы ко мне прибежал», — цитирует Курбанова ТАСС.