Зеленский оправдался за увольнения послов Украины. «Обычная практика»

10 июля 2022 в 01:44 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Зеленского, увольнение послов Украины — простая ротация Фото: Официальный сайт президента Украины Приказы об увольнении ряда послов Украины не более чем простая ротация. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации — обычная часть дипломатической практики», — сказал Владимир Зеленский в своем обращении. Он добавил, что в Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут направлены другие представители Украины. Кроме того, украинский лидер добавил, что готовится к новой неделе, на которой он объявит важные новости. Среди них будут объявлены решения, касающиеся ряда чиновников, уточнил он. Ранее сообщалось, что Зеленский уволил посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Газета Express пишет, что это произошло из-за противоречий между странами касаемо турбины «Северного потока». Затем Зеленский уволил послов в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии, передает RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Приказы об увольнении ряда послов Украины не более чем простая ротация. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации — обычная часть дипломатической практики», — сказал Владимир Зеленский в своем обращении. Он добавил, что в Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут направлены другие представители Украины. Кроме того, украинский лидер добавил, что готовится к новой неделе, на которой он объявит важные новости. Среди них будут объявлены решения, касающиеся ряда чиновников, уточнил он. Ранее сообщалось, что Зеленский уволил посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Газета Express пишет, что это произошло из-за противоречий между странами касаемо турбины «Северного потока». Затем Зеленский уволил послов в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии, передает RT.