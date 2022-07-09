Express: Зеленский уволил посла Украины из-за споров с ФРГ

09 июля 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский уволил Мельника после споров с ФРГ о российском газе Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Украинский лидер Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника из-за противоречий между двумя странами касаемо турбины Siemens, которую немецкие власти хотят вернуть «Газпрому» для возобновления транзита топлива из России. Об этом пишет британская газета Express. «Хотя официальной причины увольнения не озвучили, Украина по-прежнему ведет ожесточенный спор с Германией из-за турбины немецкого производства, которая находится на ремонте в Канаде. Берлин заинтересован в том, чтобы Оттава вернула агрегат российскому газовому гиганту „Газпром“ для перекачки энергоносителя в Европу, но Киев утверждает, что это противоречит санкциям против Москвы», — сообщает газета. Отмечается, что ФРГ заинтересована в том, чтобы Канада вернула турбину Siemens «Газпрому», однако киевские власти считают, что это противоречит антироссийским санкциям. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла Украины в ФРГ. Он занимал эту должность с 2014 года. О том, что скандальный украинский посол возвращается в Киев, стало известно вечером 4 июля. Известно, что украинский дипломат неоднократно попадал в международные скандалы, связанные с национализмом и оскорблениями высокопоставленных немецких чиновников. В частности, социальная сеть TikTok заблокировала отрывок из интервью, где Мельник восхваляет Зеленского и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. Немецкие пользователи радостно восприняли новость о возможном уходе Мельника с занимаемой должности. Ранее сообщалось, что «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. Проблема возникла с доставкой газовой турбины для газопровода «Северный поток» из Канады, где она находилась на ремонте. Все это произошло из-за наложенных санкций против России, которые ввел Запад из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника из-за противоречий между двумя странами касаемо турбины Siemens, которую немецкие власти хотят вернуть «Газпрому» для возобновления транзита топлива из России. Об этом пишет британская газета Express. «Хотя официальной причины увольнения не озвучили, Украина по-прежнему ведет ожесточенный спор с Германией из-за турбины немецкого производства, которая находится на ремонте в Канаде. Берлин заинтересован в том, чтобы Оттава вернула агрегат российскому газовому гиганту „Газпром“ для перекачки энергоносителя в Европу, но Киев утверждает, что это противоречит санкциям против Москвы», — сообщает газета. Отмечается, что ФРГ заинтересована в том, чтобы Канада вернула турбину Siemens «Газпрому», однако киевские власти считают, что это противоречит антироссийским санкциям. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла Украины в ФРГ. Он занимал эту должность с 2014 года. О том, что скандальный украинский посол возвращается в Киев, стало известно вечером 4 июля. Известно, что украинский дипломат неоднократно попадал в международные скандалы, связанные с национализмом и оскорблениями высокопоставленных немецких чиновников. В частности, социальная сеть TikTok заблокировала отрывок из интервью, где Мельник восхваляет Зеленского и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. Немецкие пользователи радостно восприняли новость о возможном уходе Мельника с занимаемой должности. Ранее сообщалось, что «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. Проблема возникла с доставкой газовой турбины для газопровода «Северный поток» из Канады, где она находилась на ремонте. Все это произошло из-за наложенных санкций против России, которые ввел Запад из-за проводимой РФ спецоперации на Украине.