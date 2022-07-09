В Кургане проверили более 300 улиц. «Результат разочаровал»

10 июля 2022 в 03:39 Размер текста - 17 +

Активисты: большинство тротуаров не приспособлено для передвижения на коляске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Активисты исследовали Курган на предмет доступности для маломобильных граждан. Описание более 300 городских улиц загружено в интерактивную карту, которая будет презентована мэрии, сообщает агентство социальной информации. «Это исследование привело нас к разочаровывающему выводу: маломобильные горожане не могут добраться до благоустроенных больниц и учреждений культуры, потому что большинство тротуаров не приспособлено для передвижения на коляске. К июлю 2022 года на интерактивной карте отмечены все участки улиц Кургана, где существуют или отсутствуют тротуары, созданы видеоссылки, добавлен слой «пересечение тротуаров с проезжей частью», «автобусные остановки», «социальные объекты», — рассказал руководитель центра «Мой Курган» Андрей Вагин. Инициаторы проекта, завершив создание «Карты недоступности», хотят внести изменения в муниципальную программу «Доступная среда в Кургане», чтобы расширить доступную зону, а также предложить идею объединения городских тротуаров, чтобы создать единое бесшовное пространство для комфортного передвижения всех категорий пешеходов. Следить за созданием «Карты недоступности» в Кургане можно по ссылке . Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Активисты исследовали Курган на предмет доступности для маломобильных граждан. Описание более 300 городских улиц загружено в интерактивную карту, которая будет презентована мэрии, сообщает агентство социальной информации. «Это исследование привело нас к разочаровывающему выводу: маломобильные горожане не могут добраться до благоустроенных больниц и учреждений культуры, потому что большинство тротуаров не приспособлено для передвижения на коляске. К июлю 2022 года на интерактивной карте отмечены все участки улиц Кургана, где существуют или отсутствуют тротуары, созданы видеоссылки, добавлен слой «пересечение тротуаров с проезжей частью», «автобусные остановки», «социальные объекты», — рассказал руководитель центра «Мой Курган» Андрей Вагин. Инициаторы проекта, завершив создание «Карты недоступности», хотят внести изменения в муниципальную программу «Доступная среда в Кургане», чтобы расширить доступную зону, а также предложить идею объединения городских тротуаров, чтобы создать единое бесшовное пространство для комфортного передвижения всех категорий пешеходов. Следить за созданием «Карты недоступности» в Кургане можно по ссылке.