The Telegraph: Джонсон собирается завязать с политикой

10 июля 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон раздумывает над завершением политической карьеры, заявляют источники The Telegraph Фото: depositphotos.com Премьер-министр Британии Борис Джонсон, ушедший в четверг в отставку, подумывает над тем, чтобы завязать с политикой. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на свои источники в кругах политика. «После недели, когда его собственные депутаты и кабинет министров взбунтовались и вынудили его уйти с поста, Джонсон теперь подумывает о том, чтобы вообще уйти из политики», — говорится в материале газеты. Неназванные чиновники отмечают, что если Джонсон не перестанет заниматься политической деятельностью, то он решит остаться в Палате общин. Собеседники газеты добавили, что Джонсон может вернуться к журналистике, которая приносила ему «прибыльный доход» до того, как он ушел в политику в 2016 году. «Он подводит итоги и смотрит, где мы находимся. Сейчас он не отступает, но это не значит, что он вернется», — резюмировал источник издания. Во вторник глава Риши Сунак и глава Минздрава Британии Саджид Джавид подали в отставку. Они были возмущены пьяным дебошем выдвиженца Джонсона Криса Пинчера в лондонском клубе. 7 июля Борис Джонсон объявил о своей отставке. Риши Сунак стал первым, кто объявил о намерении бороться за пост британского премьера, пишет RT. Политический обозреватель ITV News Роберт Пестон заявил, что Сунак готовился занять пост Джонсона за полгода до его отставки. Информационная компания YouGov назвала потенциального преемника Джонсона. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, ушедший в четверг в отставку, подумывает над тем, чтобы завязать с политикой. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на свои источники в кругах политика. «После недели, когда его собственные депутаты и кабинет министров взбунтовались и вынудили его уйти с поста, Джонсон теперь подумывает о том, чтобы вообще уйти из политики», — говорится в материале газеты. Неназванные чиновники отмечают, что если Джонсон не перестанет заниматься политической деятельностью, то он решит остаться в Палате общин. Собеседники газеты добавили, что Джонсон может вернуться к журналистике, которая приносила ему «прибыльный доход» до того, как он ушел в политику в 2016 году. «Он подводит итоги и смотрит, где мы находимся. Сейчас он не отступает, но это не значит, что он вернется», — резюмировал источник издания. Во вторник глава Риши Сунак и глава Минздрава Британии Саджид Джавид подали в отставку. Они были возмущены пьяным дебошем выдвиженца Джонсона Криса Пинчера в лондонском клубе. 7 июля Борис Джонсон объявил о своей отставке. Риши Сунак стал первым, кто объявил о намерении бороться за пост британского премьера, пишет RT. Политический обозреватель ITV News Роберт Пестон заявил, что Сунак готовился занять пост Джонсона за полгода до его отставки. Информационная компания YouGov назвала потенциального преемника Джонсона.