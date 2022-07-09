Комарова анонсировала появление роботов в детских садах ХМАО

До конца года в садиках округа должны появится роботы-медики Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Югры Наталья Комарова назвала сроки появления роботов здоровья в детских садах округа. Проект, разработанный НТЦ «Системы управления», получил необходимые сертификационные документы. Об этом глава округа рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В конце текущего года запланировано его пилотное внедрение в детских садах автономного округа. Компания, как и планировала, стала резидентом Технопарка высоких технологий Югры», — сообщила Комарова.

Губернатор также отметила, что для малых и средних предпринимателей в округе действует комплекс антикризисных мер господдержки в условиях санкций. Компания-разработчик проекта входит в их число и активно пользуется предоставленной помощью.

Ранее URA.RU сообщало, что в детских садах ХМАО установят роботов, которые будут обследовать детей на симптомы простудных заболеваний. Они будут обеспечивать входной контроль в детском саду и выявлять детей с признаками простудных заболеваний, которым нельзя находиться в общей группе.