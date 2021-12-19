19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

В ХМАО медобследованиями детей займутся роботы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производство роботов в компании Промобот. Пермь, роботы, промобот, промобот компания, производство сервисных роботов промобот
В детских садах ХМАО для медицинского обследования установят роботов Фото:

В детских садах ХМАО установят роботов, которые будут обследовать детей на симптомы простудных заболеваний. Об этом рассказал программист НТЦ «Системы управления» Александр Вепрев во время онлайн-эфира с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

«Робот обеспечивает входной контроль детей в детском саду и выявляет детей с признаками простудных заболеваний, которым нельзя находиться в общей группе. Для этого проводится автоматический осмотр горла, носа, глаз, измеряется температура тела, а также зубов на наличие кариеса. Время диагностики — 5-8 секунд», — сказал Вепрев.

Если у ребенка будут обнаружены симптомы болезни, то платформа автоматически будет оповещать воспитателя, медицинского работника, а также родителей. «Мы получили такую дополнительную возможность тестирования и контроля за состоянием здоровья крайне вовремя. Прошу департамент здравоохранения и образования, получив подтверждение эффективности такого способа, внедрить его в максимально короткие сроки», — сказала Комарова. Внедрением программной платформы займется департамент информационных технологий и департамент образования ХМАО.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В детских садах ХМАО установят роботов, которые будут обследовать детей на симптомы простудных заболеваний. Об этом рассказал программист НТЦ «Системы управления» Александр Вепрев во время онлайн-эфира с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. «Робот обеспечивает входной контроль детей в детском саду и выявляет детей с признаками простудных заболеваний, которым нельзя находиться в общей группе. Для этого проводится автоматический осмотр горла, носа, глаз, измеряется температура тела, а также зубов на наличие кариеса. Время диагностики — 5-8 секунд», — сказал Вепрев. Если у ребенка будут обнаружены симптомы болезни, то платформа автоматически будет оповещать воспитателя, медицинского работника, а также родителей. «Мы получили такую дополнительную возможность тестирования и контроля за состоянием здоровья крайне вовремя. Прошу департамент здравоохранения и образования, получив подтверждение эффективности такого способа, внедрить его в максимально короткие сроки», — сказала Комарова. Внедрением программной платформы займется департамент информационных технологий и департамент образования ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...