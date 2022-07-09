09 июля 2022
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07 июля 2022

В городе ЯНАО лиса гуляла во дворе жилого дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, зоопарк, лиса обыкновенная, животное в зоопарке
Лиса гуляла по городу (архивное фото) Фото:

В Муравленко (ЯНАО) местный житель заснял лису, которая прогуливалась по жилому кварталу. Видео опубликовано в группе «ЧП Ямал» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такая красотка блудила по Муравленко», — написал автор. Видео посмотрели более тысячи человек.

Ранее URA.RU писало, что жители Нового Уренгоя (ЯНАО) засняли горностая в окрестностях города. Его заметили на одном из газовых промыслов.

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В Муравленко (ЯНАО) местный житель заснял лису, которая прогуливалась по жилому кварталу. Видео опубликовано в группе «ЧП Ямал» в соцсети «ВКонтакте». «Вот такая красотка блудила по Муравленко», — написал автор. Видео посмотрели более тысячи человек. Ранее URA.RU писало, что жители Нового Уренгоя (ЯНАО) засняли горностая в окрестностях города. Его заметили на одном из газовых промыслов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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