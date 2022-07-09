Лиса гуляла по городу (архивное фото)
В Муравленко (ЯНАО) местный житель заснял лису, которая прогуливалась по жилому кварталу. Видео опубликовано в группе «ЧП Ямал» в соцсети «ВКонтакте».
«Вот такая красотка блудила по Муравленко», — написал автор. Видео посмотрели более тысячи человек.
Ранее URA.RU писало, что жители Нового Уренгоя (ЯНАО) засняли горностая в окрестностях города. Его заметили на одном из газовых промыслов.
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