Лиса гуляла по городу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) местный житель заснял лису, которая прогуливалась по жилому кварталу. Видео опубликовано в группе «ЧП Ямал» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такая красотка блудила по Муравленко», — написал автор. Видео посмотрели более тысячи человек.

Ранее URA.RU писало, что жители Нового Уренгоя (ЯНАО) засняли горностая в окрестностях города. Его заметили на одном из газовых промыслов.