09 июля 2022
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07 июля 2022

Жители ЯНАО сняли горностая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, урал, пейзаж, север, природа, тундра, арктика, ямал, горы
Жители Нового Уренгоя сфотографировали горностая Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) засняли горностая в окрестностях города. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами участники события.

«Впервые увидели горностая, еще и на севере! Были лисы и песцы, но, чтобы такое — впервые. Удивительно, что дикое животное, подошло так близко к людям. Заметили на одном из газовых промыслов», — сообщает читатель URA.RU Александр.

Горностая заметили в окрестностях Нового Уренгоя

Ранее URA.RU рассказывали, что ученые Сибирского отделения Российской академии наук изучили животных и птиц, обитающих на Гыданском полуострове (ЯНАО). Специалисты обнаружили следы песца, северного оленя, ласки, горностая, соболя, белой совы и большого кречета.

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) засняли горностая в окрестностях города. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами участники события. «Впервые увидели горностая, еще и на севере! Были лисы и песцы, но, чтобы такое — впервые. Удивительно, что дикое животное, подошло так близко к людям. Заметили на одном из газовых промыслов», — сообщает читатель URA.RU Александр. Ранее URA.RU рассказывали, что ученые Сибирского отделения Российской академии наук изучили животных и птиц, обитающих на Гыданском полуострове (ЯНАО). Специалисты обнаружили следы песца, северного оленя, ласки, горностая, соболя, белой совы и большого кречета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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