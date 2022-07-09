Жители ЯНАО сняли горностая. Фото

10 июля 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Жители Нового Уренгоя сфотографировали горностая Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) засняли горностая в окрестностях города. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами участники события. «Впервые увидели горностая, еще и на севере! Были лисы и песцы, но, чтобы такое — впервые. Удивительно, что дикое животное, подошло так близко к людям. Заметили на одном из газовых промыслов», — сообщает читатель URA.RU Александр. Горностая заметили в окрестностях Нового Уренгоя Житель Нового Уренгоя Ранее URA.RU рассказывали, что ученые Сибирского отделения Российской академии наук изучили животных и птиц, обитающих на Гыданском полуострове (ЯНАО). Специалисты обнаружили следы песца, северного оленя, ласки, горностая, соболя, белой совы и большого кречета. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) засняли горностая в окрестностях города. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами участники события. «Впервые увидели горностая, еще и на севере! Были лисы и песцы, но, чтобы такое — впервые. Удивительно, что дикое животное, подошло так близко к людям. Заметили на одном из газовых промыслов», — сообщает читатель URA.RU Александр. Ранее URA.RU рассказывали, что ученые Сибирского отделения Российской академии наук изучили животных и птиц, обитающих на Гыданском полуострове (ЯНАО). Специалисты обнаружили следы песца, северного оленя, ласки, горностая, соболя, белой совы и большого кречета.