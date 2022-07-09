09 июля 2022

14 человек утонули в свердловских водоемах с начала лета

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Акакуль. Челябинск, вода, озеро, водоем, лето, камыш, климат, природа, экология, сезон, акакуль
В МЧС просят свердловчан купаться только на пляжах, которые прошли проверку Фото:

В Свердловской области с начала лета утонули 14 человек, четверо из них — дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Установилась жаркая погода, и в выходные граждане предпочитают отдыхать на водоемах. С начала лета на водоемах в Свердловской области зарегистрированы 18 происшествий, утонули 14 человек, из них четверо детей. Все происшествия произошли на несанкционированных пляжах», — говорится в сообщении спасателей.

Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды на водоемах и напоминают, что безопасным купание может быть только на пляжах, прошедших проверку. Жара в Свердловской области установилась несколько дней назад и продержится еще минимум неделю.

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В Свердловской области с начала лета утонули 14 человек, четверо из них — дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Установилась жаркая погода, и в выходные граждане предпочитают отдыхать на водоемах. С начала лета на водоемах в Свердловской области зарегистрированы 18 происшествий, утонули 14 человек, из них четверо детей. Все происшествия произошли на несанкционированных пляжах», — говорится в сообщении спасателей. Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды на водоемах и напоминают, что безопасным купание может быть только на пляжах, прошедших проверку. Жара в Свердловской области установилась несколько дней назад и продержится еще минимум неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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