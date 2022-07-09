14 человек утонули в свердловских водоемах с начала лета

10 июля 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

В МЧС просят свердловчан купаться только на пляжах, которые прошли проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области с начала лета утонули 14 человек, четверо из них — дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Установилась жаркая погода, и в выходные граждане предпочитают отдыхать на водоемах. С начала лета на водоемах в Свердловской области зарегистрированы 18 происшествий, утонули 14 человек, из них четверо детей. Все происшествия произошли на несанкционированных пляжах», — говорится в сообщении спасателей. Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды на водоемах и напоминают, что безопасным купание может быть только на пляжах, прошедших проверку. Жара в Свердловской области установилась несколько дней назад и продержится еще минимум неделю. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области с начала лета утонули 14 человек, четверо из них — дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Установилась жаркая погода, и в выходные граждане предпочитают отдыхать на водоемах. С начала лета на водоемах в Свердловской области зарегистрированы 18 происшествий, утонули 14 человек, из них четверо детей. Все происшествия произошли на несанкционированных пляжах», — говорится в сообщении спасателей. Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды на водоемах и напоминают, что безопасным купание может быть только на пляжах, прошедших проверку. Жара в Свердловской области установилась несколько дней назад и продержится еще минимум неделю.