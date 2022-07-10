В МИД Германии сожалеют, что не могут отправить войска на Украину

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В Германии хотели бы отправить военных на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила сожаление из-за невозможности вмешаться военным путем в ситуацию на Украине. Об этом она сообщила в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

«Я хотела бы пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из спорных районов Украины. Но мы не можем себе этого позволить. Такое обещание должно быть подкреплено военными средствами», — сказала Бербок в интервью Der Spiegel. Поэтому она отметила, что бесполетных зон не будет.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, целью стало освобождение Донбасса. Страны Запада, в том числе Германия, отправляют Украине оружие, передает «Царьград». Также Киев получает финансовую помощь. В НАТО заявляли, что не будут вмешиваться военным путем в ситуацию на Украине из-за риска эскалации.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила сожаление из-за невозможности вмешаться военным путем в ситуацию на Украине. Об этом она сообщила в интервью немецкому журналу Der Spiegel. «Я хотела бы пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из спорных районов Украины. Но мы не можем себе этого позволить. Такое обещание должно быть подкреплено военными средствами», — сказала Бербок в интервью Der Spiegel. Поэтому она отметила, что бесполетных зон не будет. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, целью стало освобождение Донбасса. Страны Запада, в том числе Германия, отправляют Украине оружие, передает «Царьград». Также Киев получает финансовую помощь. В НАТО заявляли, что не будут вмешиваться военным путем в ситуацию на Украине из-за риска эскалации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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