Столтенберг: НАТО опасается отправлять свои войска на Украину

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает Украину Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

НАТО опасается отправлять войска на Украину, потому что конфликт может перекинуться на другие страны. С таким заявлением выступил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Мы должны сделать все, чтобы конфликт на Украине не перекинулся на другие страны. Вот почему мы не направляем войска НАТО на Украину. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО намеренно не выступает стороной боевых действий», — сказал Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt. По его словам, альянс увеличивает количество войск и техники на восточном фланге НАТО для защиты своих членов.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия пошла на такие меры для помощи людям в Донбассе. Страны Запада активно поставляют Украине вооружение. Российские военные, в свою очередь, уничтожают его. Так, недавно был уничтожен ангар с американским и европейским оружием, передают « Невские новости » со ссылкой на Минобороны РФ. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал происходящее на Украине противостоянием коллективного Запада и России.

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