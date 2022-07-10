Эндокринолог Калинчев назвал, чем можно заменить обезболивающее

11 июля 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Заменить таблетки может мята, отметил Алексей Калинчев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Снять головную боль, вызванную перенапряжением, помогает мята. Такую альтернативу обезболивающим средствам дал в беседе с URA.RU врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Мята может помочь с головной болью, вызванной перенапряжением, если человек не привык к частому приему обезболивающих, готов терпеть и ждать, когда она сама пройдет. Происходит это за счет седативного эффекта, то есть растение успокаивает, и, как следствие, снимается мышечный спазм. При простуде мята может помочь только косвенно, за счет седативного эффекта. Противопоказание у мяты одно — индивидуальная непереносимость вследствие аллергии», — объяснил Алексей Калинчев. В беседе с URA.RU инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков добавил, что мята может способствовать снижению давления. «Мята снимает спазмы, соответственно способствует расширению сосудов. Если давление понижено, она может его еще больше снизить. Также растение обладает легкими антисептическими свойствами. Мята снижает утомляемость, нормализует функционирование нервной системы, помогает при бессоннице. Так как растение может снять возбудимость, вопрос, не будет ли она влиять на потенцию», — отметил он. По словам врача, также мята стимулирует повышение аппетита. «Мята повышает аппетит, стимулирует секрет желудочного сока, поэтому ее с осторожностью нужно использовать лицам, у которых есть гастрит или язвенные болезни желудка, потому что при повышении кислотности она может спровоцировать еще большую кислотность. Мята не должна присутствовать в рационе у детей. Но в качестве лечебных свойств, она может способствовать улучшению у них колик. Также мята применяется при синдромах раздраженного кишечника, когда его функция нарушена, появляются различные боли, в том числе запоры», — заключил Тимаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Снять головную боль, вызванную перенапряжением, помогает мята. Такую альтернативу обезболивающим средствам дал в беседе с URA.RU врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Мята может помочь с головной болью, вызванной перенапряжением, если человек не привык к частому приему обезболивающих, готов терпеть и ждать, когда она сама пройдет. Происходит это за счет седативного эффекта, то есть растение успокаивает, и, как следствие, снимается мышечный спазм. При простуде мята может помочь только косвенно, за счет седативного эффекта. Противопоказание у мяты одно — индивидуальная непереносимость вследствие аллергии», — объяснил Алексей Калинчев. В беседе с URA.RU инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков добавил, что мята может способствовать снижению давления. «Мята снимает спазмы, соответственно способствует расширению сосудов. Если давление понижено, она может его еще больше снизить. Также растение обладает легкими антисептическими свойствами. Мята снижает утомляемость, нормализует функционирование нервной системы, помогает при бессоннице. Так как растение может снять возбудимость, вопрос, не будет ли она влиять на потенцию», — отметил он. По словам врача, также мята стимулирует повышение аппетита. «Мята повышает аппетит, стимулирует секрет желудочного сока, поэтому ее с осторожностью нужно использовать лицам, у которых есть гастрит или язвенные болезни желудка, потому что при повышении кислотности она может спровоцировать еще большую кислотность. Мята не должна присутствовать в рационе у детей. Но в качестве лечебных свойств, она может способствовать улучшению у них колик. Также мята применяется при синдромах раздраженного кишечника, когда его функция нарушена, появляются различные боли, в том числе запоры», — заключил Тимаков.