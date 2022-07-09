Челябинские синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность

Риск природных пожаров заметно увеличился на юге области Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность с 10 по 12 июля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского ЦГМС, риск возникновения природных пожаров заметно увеличился на юге области.

«10-12 июля в южных районах Челябинской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале), местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса)», — рассказали в региональном гидрометцентре.

Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска также распространила предупреждение о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Экстренная служба напомнила, что в лесу запрещается разжигать костры, бросать окурки и горящие спички.

Тем временем комитет дорожного хозяйства Челябинска сообщил, что с наступлением жаркой погоды во всех районах города проводится орошение дорог с использованием спецтехники. Эти работы проходят в круглосуточном режиме.

Ранее стало известно, что температура воздуха в регионе в эти выходные прогреется до +32 градусов. Начало следующей недели для челябинцев также будет жарким и сухим. По прогнозу, жаркая погода продержится в регионе до 16 июля.