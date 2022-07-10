Уролог Степанов объяснил, к чему может привести жажда в жару

11 июля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

В жару нужно пить больше суточной нормы воды, считает Владимир Степанов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минимальное употребление воды в жаркий период может привести к тепловому удару, а также стать толчком к развитию мочекаменной болезни. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий специалист, уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов. «Если в жару употреблять минимальное количество воды, то это, во-первых, приведет к получению теплового удара. Так как произойдет перегрев организма. Потоотделение — это охлаждение поверхности тела изнутри. И эти силы должны пополняться за счет поступления жидкости. А, во-вторых, раз в жаркую погоду потоотделение идет интенсивнее, то мочеиспускание становится слабее, и если мы пьем меньше воды, то моча становится более концентрированной. Этого допускать нельзя. Так как в последующем это может привести к мочекаменной болезни. То есть все может в свое время начаться с недостаточного питья в летний период, в жаркую погоду», — объяснил Владимир Степанов. По словам врача-уролога, в жару нужно пить воды больше суточной нормы. «С точки зрения диетологии, нутрициологии, медицины, человек должен выпивать в день порядка семи стаканов воды. То есть в целом не меньше двух литров. В жару нужно закладывать дополнительный объем жидкости. А если человек страдает заболеваниями, связанными с мочевыводящей системой, то в сутки он должен выпивать порядка 2,5 литров, а то и три», — подчеркнул Степанов. При этом доктор добавил, что установленные нормы не касаются людей с повышенным артериальным давлением. «Нужно учитывать наличие сопутствующих заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. То есть если у человека есть гипертоническая болезнь, повышенное артериальное давление, объем потребляемой жидкости устанавливается лечащим врачом-кардиологом. Так как большое употребление воды приводит к увеличению объема циркулирующей крови, а это может стать причиной повышения артериального давления», — заявил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Минимальное употребление воды в жаркий период может привести к тепловому удару, а также стать толчком к развитию мочекаменной болезни. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий специалист, уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов. «Если в жару употреблять минимальное количество воды, то это, во-первых, приведет к получению теплового удара. Так как произойдет перегрев организма. Потоотделение — это охлаждение поверхности тела изнутри. И эти силы должны пополняться за счет поступления жидкости. А, во-вторых, раз в жаркую погоду потоотделение идет интенсивнее, то мочеиспускание становится слабее, и если мы пьем меньше воды, то моча становится более концентрированной. Этого допускать нельзя. Так как в последующем это может привести к мочекаменной болезни. То есть все может в свое время начаться с недостаточного питья в летний период, в жаркую погоду», — объяснил Владимир Степанов. По словам врача-уролога, в жару нужно пить воды больше суточной нормы. «С точки зрения диетологии, нутрициологии, медицины, человек должен выпивать в день порядка семи стаканов воды. То есть в целом не меньше двух литров. В жару нужно закладывать дополнительный объем жидкости. А если человек страдает заболеваниями, связанными с мочевыводящей системой, то в сутки он должен выпивать порядка 2,5 литров, а то и три», — подчеркнул Степанов. При этом доктор добавил, что установленные нормы не касаются людей с повышенным артериальным давлением. «Нужно учитывать наличие сопутствующих заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. То есть если у человека есть гипертоническая болезнь, повышенное артериальное давление, объем потребляемой жидкости устанавливается лечащим врачом-кардиологом. Так как большое употребление воды приводит к увеличению объема циркулирующей крови, а это может стать причиной повышения артериального давления», — заявил он.