ВС РФ уничтожили тысячу американских снарядов в Славянске

10 июля 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили до ста украинских военных на керамическом комбинате в Славянске, сообщили в Минобороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные Силы РФ уничтожили до 100 человек личного состава и более 1000 артиллерийских снарядов для американских гаубиц, ударив по керамическому комбинату в городе Славянск Донецкой народной республики. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. «Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории „Керамического комбината“ в городе Славянск. Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО „Град“», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Кроме того, ВС РФ уничтожили два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США в районе Константиновки. Именно с помощью этого оружия велись обстрелы жилых кварталов Донецка, отметили в ведомстве. О начале специальной операции по демилитаризации Украины объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. По его словам, основной целью операции является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные Силы РФ уничтожили до 100 человек личного состава и более 1000 артиллерийских снарядов для американских гаубиц, ударив по керамическому комбинату в городе Славянск Донецкой народной республики. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. «Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории „Керамического комбината“ в городе Славянск. Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО „Град“», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Кроме того, ВС РФ уничтожили два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США в районе Константиновки. Именно с помощью этого оружия велись обстрелы жилых кварталов Донецка, отметили в ведомстве. О начале специальной операции по демилитаризации Украины объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. По его словам, основной целью операции является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса.