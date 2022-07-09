09 июля 2022
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07 июля 2022

На реке в ЯНАО буксиры врезались в понтон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Угрозы окружающей среде нет, сообщили в прокуратуре Фото:

На реке Пур в Ямало-Ненецком автономном округе буксирные теплоходы врезались в понтон комплекса «Иртышский-1020». Об этом в своем telegram-канале сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«На 253 км. реки Пур Пуровского района ЯНАО теплоход БТ-205 и теплоход БТ-190 (буксиры) с составом из четырех единиц совершили наезд на понтоны изыскательского промерного комплекса „Иртышский-1020“. В результате происшествия повреждена моторная лодка», — указано в сообщении.

Никто не пострадал. Угрозы окружающей среде нет, уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что тобольское предприятие «Судоремонт Сумкино» спустило на воду несамоходное сухогрузное судно «Яр-Сале». Это судно стало частью важного для ЯНАО федерального проекта «Северный морской путь» (СМП).

Происшествие на реке Пур
Происшествие на реке Пур

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На реке Пур в Ямало-Ненецком автономном округе буксирные теплоходы врезались в понтон комплекса «Иртышский-1020». Об этом в своем telegram-канале сообщила Уральская транспортная прокуратура. «На 253 км. реки Пур Пуровского района ЯНАО теплоход БТ-205 и теплоход БТ-190 (буксиры) с составом из четырех единиц совершили наезд на понтоны изыскательского промерного комплекса „Иртышский-1020“. В результате происшествия повреждена моторная лодка», — указано в сообщении. Никто не пострадал. Угрозы окружающей среде нет, уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что тобольское предприятие «Судоремонт Сумкино» спустило на воду несамоходное сухогрузное судно «Яр-Сале». Это судно стало частью важного для ЯНАО федерального проекта «Северный морской путь» (СМП).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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