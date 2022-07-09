Челябинский СК начал проверку после смерти подростка под Саткой

Следователи разбираются во всех обстоятельствах смерти девятиклассника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти школьника, который 9 июля утонул в реке Ай в деревне Верхний Айск Саткинского района. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«9 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в реке Ай утонул 14-летний подросток. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в деревне Верхний Айск Саткинского района во время купания в реке утонул девятиклассник. На месте работали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и спасатели поисково-спасательного отряда, а с родителями ребенка работали психологи МЧС.