09 июля 2022
08 июля 2022

Челябинский СК начал проверку после смерти подростка под Саткой

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
Следователи разбираются во всех обстоятельствах смерти девятиклассника Фото:

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти школьника, который 9 июля утонул в реке Ай в деревне Верхний Айск Саткинского района. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«9 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в реке Ай утонул 14-летний подросток. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в деревне Верхний Айск Саткинского района во время купания в реке утонул девятиклассник. На месте работали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и спасатели поисково-спасательного отряда, а с родителями ребенка работали психологи МЧС.

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Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти школьника, который 9 июля утонул в реке Ай в деревне Верхний Айск Саткинского района. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. «9 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в реке Ай утонул 14-летний подросток. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что в деревне Верхний Айск Саткинского района во время купания в реке утонул девятиклассник. На месте работали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и спасатели поисково-спасательного отряда, а с родителями ребенка работали психологи МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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