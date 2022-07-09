Екатеринбуржцы массово разрисовали стену в центре города. Видео, фото

10 июля 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы поучаствовали в акции «Город рисует себя сам» Фото: URA.RU В Екатеринбурге любой желающий смог порисовать на бетонном заборе по адресу Добролюбова, 3, об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. В городе прошла акция «Город рисует себя сам» в рамках арт-фестиваля Stenograffia. «„Город рисует сам себя“ — важная практика, которая позволяет вовлечь людей в творческий процесс. Через совместную работу жители города взаимодействуют с окружающей средой и влияют на позитивные изменения вокруг. Так человек меняет отношение к месту, в котором живет, и начинает относиться к нему с заботой и любовью. А еще „Город рисует сам себя“ — это всегда праздник. Много краски и много веселья», — рассказала одна из организаторов фестиваля Анна Клец. Эскиз для проекта сделала художница Тина Прохорова, но сама приехать на фестиваль Stenograffia она не смогла. Хотя принимала участие в нем в 2020 году. Одна из ее работ в Екатеринбург — граффити Take Five на Декабристов, 49. Ранее URA.RU сообщало, что 1 июля в Екатеринбурге стартовал международный стрит-арт фестиваль Stenograffia. Свои работы создадут 20 представителей мира уличного искусства. Эскиз для проекта подготовила художница Тина Прохорова Фото: URA.RU Принять участие в раскраске забора мог каждый Фото: URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге любой желающий смог порисовать на бетонном заборе по адресу Добролюбова, 3, об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. В городе прошла акция «Город рисует себя сам» в рамках арт-фестиваля Stenograffia. «„Город рисует сам себя“ — важная практика, которая позволяет вовлечь людей в творческий процесс. Через совместную работу жители города взаимодействуют с окружающей средой и влияют на позитивные изменения вокруг. Так человек меняет отношение к месту, в котором живет, и начинает относиться к нему с заботой и любовью. А еще „Город рисует сам себя“ — это всегда праздник. Много краски и много веселья», — рассказала одна из организаторов фестиваля Анна Клец. Эскиз для проекта сделала художница Тина Прохорова, но сама приехать на фестиваль Stenograffia она не смогла. Хотя принимала участие в нем в 2020 году. Одна из ее работ в Екатеринбург — граффити Take Five на Декабристов, 49. Ранее URA.RU сообщало, что 1 июля в Екатеринбурге стартовал международный стрит-арт фестиваль Stenograffia. Свои работы создадут 20 представителей мира уличного искусства.