В Екатеринбург вернулся международный стрит-арт фестиваль. На нем появятся бочки с хохломой

01 июля 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

STENOGRAFFIA впервые появится во дворе района Синие Камни Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Российские и зарубежные художники в тринадцатый раз возьмутся украсить улицы Екатеринбурга. С 1 июля в городе стартовал международный стрит-арт фестиваль STENOGRAFFIA. В его рамках свои работы создадут 20 представителей мира уличного искусства. «Обычно мы приглашаем тех художников, работы которых хотели бы видеть в нашем городе — как в большой коллекции мировой галереи. В этом году иностранцев у нас меньше. Мы получали отказы об участии, хотя обращались [к художникам] с посылом, что искусство должно объединять людей, несмотря ни на что», — рассказала руководитель фестиваля Анна Клец. По ее словам, некоторые стрит-арт артисты отказывались сотрудничать с организаторами STENOGRAFFIA из-за того, что «они русские». Однако в числе участников все же есть два иностранца — сербский художник WUPER KEC и Станислав Алерт из Казахстана. В этом году ведущей темой фестиваля станет идея продвижения мира, света и добра. По этой причине на улицах Екатеринбурга появятся не только классические стрит-арт работы, но и живописные картины и мозаичное панно. Так, проекты, похожие на картины маслом, нарисуют серб WUPER KEC и питерский художник Кирилл Бородин. Последний потратит неделю на то, чтобы изобразить на здании лицея 173 свой автопортрет с гусем. Как признаются организаторы, они старались подобрать для художника и его работы такую локацию, которая заигрывала бы с окружающим миром. По этой причине работу Бородина решили поместить на стену школы, которая находится рядом с парком Зеленая роща. Обилие зелени вокруг будет помогать усиливать цветовую гамму рисунка. Работа предполагается объемная — с большим количеством слоев и краски (ее потребует около 50 литров). Кирилл Бородин — живописец из Питера, Екатеринбургу он подарит рисунок человека с гусем в руках. Он появится на ул. Народной Воли, 21 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Еще одной нестандартной работой станет мозаичное панно от Светланы Растебиной. «Мы собрали работу в Москве, смонтировали ее на монтажную сетку и получили такую гибкую структуру, которую будем кусками монтировать на стену», — рассказывает автор из Москвы. Работа весом в 200 килограмм появится в течение недели на будке, которая находится на улице Белинского, 2. Художница из Москвы с помощью мозаики изобразить символы Свердловской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Несмотря на то, что официальный старт фестиваля был дан 1 июля, некоторые художники уже начали воплощать свои идеи в жизнь. Так, Дмитрий Ламонов из Москвы четвертый день работает над преображением двух пустующих огромных металлических бочек в районе Синие Камни. Как рассказывает участника STENOGRAFFIA, он создает визуальный рисунок по мотивам русских традиционных орнаментов и узоров через призму цифрового мира. Кстати, арт станет первой работой в рамках фестиваля, который появится в столь отдаленном районе города. «Вот эти пиксельные цветочки детям напоминают „Майнкрафт“ (популярная компьютерная игра — прим.ред), кто-то видит в них что-то зацензуренное. Но главный смысл, который я в них вкладываю — это отсылка к цифровизации», — рассказал молодой человек. Также он пояснил, что использовал два цвета для бочек — черный и белый, чтобы одна из них напоминала хохлому, а другая — гжель. Помимо презентации работы, журналистам представили музыкальных гостей фестиваля — группу NUGGERS. Они сыграют 10 июля в рамках проекта «Город рисует сам себя» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU К традиционным узорам обратится и Станислав Алерт из Казахстана, который преобразит дома на Сибирском тракте. На одной из стен стрит-арт артист нарисует расписную посуду. Таким способом художник хочет обратить внимание на старые увядающие дома и окружающую людей бытовую действительность, к которой они так привыкли. Также команда STENOGRAFFIA совместно с «Яндекс. Карты» обновит в Екатеринбурге стрит-арт линию, которая объединит работы участников фестиваля за разные годы. В этом же году на линии количество арт-объектов увеличится с 29 до 40, а несколько участков арт-маршрута превратятся в благоустроенные зоны отдыха с качелями и скамейками. После фестиваля работы художников будут сфотографированы и загружены в «Яндекс. Карты» с указанием точных адресов. Стрит-арт фестиваль STENOGRAFFIA будет проходить в Екатеринбурге с 1 июня по 31 августа. Самая активная часть мероприятия будет идти с 1 по 10 июля, когда художники начнут воплощать в жизнь свои творческие идеи. Также STENOGRAFFIA обустроит четыре двора Екатеринбурга — ранее с такими просьбами к организаторам обратились жители города, а в районе Втузгородка появится мурал полководца Александра Невского в стиле иконописи. На Сибирском тракте появится рисунок посуды — он станет отсылкой к работам испанского художника Маноло Меса, который также рисует кружки и тарелки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Российские и зарубежные художники в тринадцатый раз возьмутся украсить улицы Екатеринбурга. С 1 июля в городе стартовал международный стрит-арт фестиваль STENOGRAFFIA. В его рамках свои работы создадут 20 представителей мира уличного искусства. «Обычно мы приглашаем тех художников, работы которых хотели бы видеть в нашем городе — как в большой коллекции мировой галереи. В этом году иностранцев у нас меньше. Мы получали отказы об участии, хотя обращались [к художникам] с посылом, что искусство должно объединять людей, несмотря ни на что», — рассказала руководитель фестиваля Анна Клец. По ее словам, некоторые стрит-арт артисты отказывались сотрудничать с организаторами STENOGRAFFIA из-за того, что «они русские». Однако в числе участников все же есть два иностранца — сербский художник WUPER KEC и Станислав Алерт из Казахстана. В этом году ведущей темой фестиваля станет идея продвижения мира, света и добра. По этой причине на улицах Екатеринбурга появятся не только классические стрит-арт работы, но и живописные картины и мозаичное панно. Так, проекты, похожие на картины маслом, нарисуют серб WUPER KEC и питерский художник Кирилл Бородин. Последний потратит неделю на то, чтобы изобразить на здании лицея 173 свой автопортрет с гусем. Как признаются организаторы, они старались подобрать для художника и его работы такую локацию, которая заигрывала бы с окружающим миром. По этой причине работу Бородина решили поместить на стену школы, которая находится рядом с парком Зеленая роща. Обилие зелени вокруг будет помогать усиливать цветовую гамму рисунка. Работа предполагается объемная — с большим количеством слоев и краски (ее потребует около 50 литров). Еще одной нестандартной работой станет мозаичное панно от Светланы Растебиной. «Мы собрали работу в Москве, смонтировали ее на монтажную сетку и получили такую гибкую структуру, которую будем кусками монтировать на стену», — рассказывает автор из Москвы. Работа весом в 200 килограмм появится в течение недели на будке, которая находится на улице Белинского, 2. Несмотря на то, что официальный старт фестиваля был дан 1 июля, некоторые художники уже начали воплощать свои идеи в жизнь. Так, Дмитрий Ламонов из Москвы четвертый день работает над преображением двух пустующих огромных металлических бочек в районе Синие Камни. Как рассказывает участника STENOGRAFFIA, он создает визуальный рисунок по мотивам русских традиционных орнаментов и узоров через призму цифрового мира. Кстати, арт станет первой работой в рамках фестиваля, который появится в столь отдаленном районе города. «Вот эти пиксельные цветочки детям напоминают „Майнкрафт“ (популярная компьютерная игра — прим.ред), кто-то видит в них что-то зацензуренное. Но главный смысл, который я в них вкладываю — это отсылка к цифровизации», — рассказал молодой человек. Также он пояснил, что использовал два цвета для бочек — черный и белый, чтобы одна из них напоминала хохлому, а другая — гжель. К традиционным узорам обратится и Станислав Алерт из Казахстана, который преобразит дома на Сибирском тракте. На одной из стен стрит-арт артист нарисует расписную посуду. Таким способом художник хочет обратить внимание на старые увядающие дома и окружающую людей бытовую действительность, к которой они так привыкли. Также команда STENOGRAFFIA совместно с «Яндекс. Карты» обновит в Екатеринбурге стрит-арт линию, которая объединит работы участников фестиваля за разные годы. В этом же году на линии количество арт-объектов увеличится с 29 до 40, а несколько участков арт-маршрута превратятся в благоустроенные зоны отдыха с качелями и скамейками. После фестиваля работы художников будут сфотографированы и загружены в «Яндекс. Карты» с указанием точных адресов. Стрит-арт фестиваль STENOGRAFFIA будет проходить в Екатеринбурге с 1 июня по 31 августа. Самая активная часть мероприятия будет идти с 1 по 10 июля, когда художники начнут воплощать в жизнь свои творческие идеи. Также STENOGRAFFIA обустроит четыре двора Екатеринбурга — ранее с такими просьбами к организаторам обратились жители города, а в районе Втузгородка появится мурал полководца Александра Невского в стиле иконописи.