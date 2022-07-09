Предприниматель в ЯНАО пожаловался прокурору на отказ в субсидиях

Всего в Красноселькупе и Тазовском зафиксировано 12 обращений Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ходе встречи прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа Виктора Эппа с жителями Красноселькупа владелец бизнеса рассказал, что перестал получать субсидию за банные услуги. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

«На прием обратился предприниматель по вопросам получения субсидии при оказании банных услуг для населения. Ранее подобная субсидия выплачивались организациям, осуществляющим данный вид деятельности. Однако, на сегодняшний день, подобная мера поддержки ему не оказывается», — сообщили в ведомстве.

Также прокурор провел личный прием граждан в Тазовском. Всего зафиксировано 12 обращений в обоих поселках. По каждому заявлению будет проведена проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «НПП «ЗападУралНефть» после вмешательства прокуратуры заплатила четыре миллиона рублей семье погибшего в ЯНАО вахтовика. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, причиной гибели мужчины стало нарушение правил безопасности.