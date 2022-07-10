Киев обиделся на Канаду из-за решения по «Северному потоку»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Решение Канады вернуть турбину в Германию принималось под давлением Европы, написал Макогон Фото:
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Газовый кризис в Европе

Решение Канады вернуть газотурбину в Германию, вопреки санкциям, создает плохой прецедент. Об этом написал глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в своих соцсетях.

«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину „Газпрому“. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», — объяснил Макогон. Он добавил, что «Газпром» может увеличить транзит газа через Польшу и Украину даже без канадской турбины.

Ранее Канада не могла доставить газотурбину Siemens в Германию после ремонта из-за антироссийских санкций. Однако позже министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада вернет Германии отремонтированные турбины Nord Stream 1, чтобы поддержать немецкую экономику против трудностей, вызванных сокращением поставок газа в страну. Власти Канады приняли это решение вопреки возражениям Украины, передает Пятый канал.

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Решение Канады вернуть газотурбину в Германию, вопреки санкциям, создает плохой прецедент. Об этом написал глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в своих соцсетях. «Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину „Газпрому“. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», — объяснил Макогон. Он добавил, что «Газпром» может увеличить транзит газа через Польшу и Украину даже без канадской турбины. Ранее Канада не могла доставить газотурбину Siemens в Германию после ремонта из-за антироссийских санкций. Однако позже министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада вернет Германии отремонтированные турбины Nord Stream 1, чтобы поддержать немецкую экономику против трудностей, вызванных сокращением поставок газа в страну. Власти Канады приняли это решение вопреки возражениям Украины, передает Пятый канал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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