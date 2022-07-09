СК завел дело о сносе памятника свердловскому герою на Украине. Скрин

10 июля 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Николай Кузнецов — легенда Советского союза. Он родился в Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Ровно (Украина) памятника свердловскому разведчику Николаю Кузнецову. Это следует из ответа ведомства депутату Госдумы Андрею Альшевских, который он опубликовал у себя в telegram-канале. «В следственном комитете рассмотрено обращение об уничтожении памятника герою Советского союза Н. И. Кузнецову в г. Ровно Украины. По данному факту в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ ранее возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего», — говорится в ответе ведомства. Сам Альшевских добавил, что СК правильно делает, что фиксирует все подобные случаи. «Это поможет в денацификации Незалежной. Все те, кто отдает преступные приказы, кто их выполняет, должны знать, что возмездие неминуемо», — написал депутат. В начале мая в украинском городе Ровно демонтировали памятник свердловскому разведчику Николаю Кузнецову. Во время Великой Отечественной войны он уничтожил 11 гитлеровских высокопоставленных офицеров, за что посмертно получил звание Героя Советского Союза. Ответ СК РФ депутату Госдумы Фото: telegram-канал Андрея Альшевских Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Ровно (Украина) памятника свердловскому разведчику Николаю Кузнецову. Это следует из ответа ведомства депутату Госдумы Андрею Альшевских, который он опубликовал у себя в telegram-канале. «В следственном комитете рассмотрено обращение об уничтожении памятника герою Советского союза Н. И. Кузнецову в г. Ровно Украины. По данному факту в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ ранее возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего», — говорится в ответе ведомства. Сам Альшевских добавил, что СК правильно делает, что фиксирует все подобные случаи. «Это поможет в денацификации Незалежной. Все те, кто отдает преступные приказы, кто их выполняет, должны знать, что возмездие неминуемо», — написал депутат. В начале мая в украинском городе Ровно демонтировали памятник свердловскому разведчику Николаю Кузнецову. Во время Великой Отечественной войны он уничтожил 11 гитлеровских высокопоставленных офицеров, за что посмертно получил звание Героя Советского Союза.