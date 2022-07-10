В США предрекли Байдену судьбу Джонсона. «Окажутся на свалке»

10 июля 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Джо Байден повторил многие ошибки Бориса Джонсона, считают в СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Борис Джонсон уходит в отставку Президент США Джо Байден вместе с ушедшим в отставку экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном окажутся «на свалке истории» из-за неспособности справиться с проблемами своего народа. Об этом в колонке для американского THE HILL заявил доктор Джон Халсман — президент и управляющий партнер John C. Hulsman Enterprises, глобальной консалтинговой фирмы по политическим рискам, член Совета США по международным отношениям. «Как это случилось в охваченных стагфляцией 1970-х, когда президент Джимми Картер и премьер-министр Джеймс Каллаган были отстранены от власти за то, что не смогли решить те же самые проблемы, весьма вероятно, что и Джонсон, и Байден скоро окажутся за дверью. Из-за своей неспособности справиться с проблемами своего народа оба окажутся на свалке истории», — заявил Халсман. По его мнению, сходство политики Соединенных Штатов и Великобритании — поразительно. Оба лидера закрывали глаза на возникший из-за антироссийских санкций энергетический кризис внутри государств, объяснил автор. При этом политики постоянно увеличивают государственные расходы, несмотря на внутренние экономические проблемы и оба не используют свой мандат для повышения производительности в своей стране путем сокращения государственного регулирования отдельных сфер экономики. «Джонсон предпочел слоняться по международным конференциям, гораздо больше интересуясь тем, что происходит с украинцами, чем с его собственным народом, оказавшимся в затруднительном положении. Точно так же Байден часто больше беспокоился о Киеве, чем о Канзас-Сити», — сообщается в статье. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он лично сообщил об этом решении во время обращения к нации. Великобритания, США, страны Евросоюза и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако ограничения оказали негативное влияние на экономики самих западных стран. Так, ЕС и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за сокращения импорта российских ресурсов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден вместе с ушедшим в отставку экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном окажутся «на свалке истории» из-за неспособности справиться с проблемами своего народа. Об этом в колонке для американского THE HILL заявил доктор Джон Халсман — президент и управляющий партнер John C. Hulsman Enterprises, глобальной консалтинговой фирмы по политическим рискам, член Совета США по международным отношениям. «Как это случилось в охваченных стагфляцией 1970-х, когда президент Джимми Картер и премьер-министр Джеймс Каллаган были отстранены от власти за то, что не смогли решить те же самые проблемы, весьма вероятно, что и Джонсон, и Байден скоро окажутся за дверью. Из-за своей неспособности справиться с проблемами своего народа оба окажутся на свалке истории», — заявил Халсман. По его мнению, сходство политики Соединенных Штатов и Великобритании — поразительно. Оба лидера закрывали глаза на возникший из-за антироссийских санкций энергетический кризис внутри государств, объяснил автор. При этом политики постоянно увеличивают государственные расходы, несмотря на внутренние экономические проблемы и оба не используют свой мандат для повышения производительности в своей стране путем сокращения государственного регулирования отдельных сфер экономики. «Джонсон предпочел слоняться по международным конференциям, гораздо больше интересуясь тем, что происходит с украинцами, чем с его собственным народом, оказавшимся в затруднительном положении. Точно так же Байден часто больше беспокоился о Киеве, чем о Канзас-Сити», — сообщается в статье. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он лично сообщил об этом решении во время обращения к нации. Великобритания, США, страны Евросоюза и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако ограничения оказали негативное влияние на экономики самих западных стран. Так, ЕС и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за сокращения импорта российских ресурсов.