Германия ждет катастрофы в экономике из-за российского газа

В ФРГ заявили о катастрофических последствиях в случае нехватки газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В случае нехватки газа в Германии придется отключить некоторые отрасли, для некоторых из них это будет катастрофой. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек. По его словам, в Германии газовый кризис из-за сокращения поставок из РФ.

«Если газа не хватит, то определенные отрасли промышленности, которые нуждаются в газе, придется отключить. Тогда все рыночно-экономические процессы прервутся. Для ряда отраслей это будет иметь катастрофический эффект. У нас газовый кризис», — сказал он в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

Он заявил, что если поставки российского газа будут такими же низкими, то Германию ждет дефицит газа. Поэтому в стране объявлен уровень боевой готовности, сообщил Хабек. Он признал, что энергетическая политика последних десятилетий сделала страну зависимой от России в сфере энергетики.

Ранее «Газпром» сократил поставки в Европу по «Северному потоку» по техническим причинам. В Германии возмутились из-за этого и предположили, что это имеет политические мотивы. В Кремле опровергли это заявление.